أنشيلوتي: هذا أفضل مواسمنا

دوليه

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار 5-0 على ديبورتيفو ألافيس، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 36، في معقل ريال ملعب «سانتياغو برنابيو».

وقال أنشيلوتي، عقب اللقاء، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «مقتنع بأننا سنصل إلى قمة مستوانا في نهائي دوري الأبطال، وهذه المباريات مهمة للحفاظ على الإيقاع، والديناميكية الجيدة، والتحفيز والأداء الجيد».

وأضاف: «تبقى أسبوعان على نهائي الأبطال، والآن سنأخذ قسطا من الراحة لبضعة أيام، وفي الأسبوع المقبل سنزيد الأحمال البدنية، وفي الأسبوع الثاني سنقوم بالعمل التكتيكي». وتابع: «بالنسبة لي كمدرب، هذا هو أفضل موسم، الفريق كان رائعا، وفاز بالدوري بجدارة ولم نتعثر أبداً».

وكشف: «نحن في سعادة كبيرة، ولكن يجب أن نستمر لأن المباراة الأكثر أهمية لم نلعبها بعد». وواصل: «وضع كروس ومودريتش مسألة فردية، سيتحدثان مع ريال بعد النهائي، النادي ليس قلقا ولا أنا ولا كروس نفسه».

وبسؤاله هل سيفوز كروس بالكرة الذهبية، أجاب: «كل شيء ممكن، إذا فاز بثنائية دوري الأبطال واليورو مع الليغا». وشدد «يمكن لألمانيا مع كروس الفوز باليورو». كما تطرق أنشيلوتي إلى وضع حراسة المرمى بالقول: «الوضع واضح، تتبقى مباراتان في الدوري، لونين سيلعب مباراة وكورتوا سيبدأ الأخرى».

