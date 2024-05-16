لوس أنجلوس ضم جيرو رسمياً

دوليه

أعلن نادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي أول من أمس تعاقده رسمياً مع المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي ميلان الإيطالي في 30 يونيو المقبل، وذلك بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار تمديده لعام إضافي. وكان جيرو (37 عاماً) أعلن رحيله رسمياً الاثنين من دون أن يكشف هوية ناديه الجديد واكتفى بالقول إنه سينتقل للعب في الدوري الأميركي الشمالي.

وقال جيرو في مقطع فيديو نشره على حساب ناديه إكس (تويتر سابقا): «سألعب آخر مباراتين لي مع ميلان، وسأواصل مسيرتي في بطولة أميركا الشمالية». وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي (57): «أنا فخور جداً بما أنجزته مع ميلان خلال السنوات الثلاث الماضية.

قصّتي مع ميلان تنتهي هذا العام، لكن ميلان سيبقى دائماً في قلبي». في المقابل قال المدير العام في لوس انجليس جون ثورينغتون أول من أمس «ما رأيناه في أوليفييه جيرو، هو مزيج نادر من قدرته على التراجع قليلاً من أجل ايجاد الترابط بين الخطوط وهوايته التهديفية».

وتابع «يلعب في منتخب فرنسا ومع نادي ميلان في أسلوب شبيه بأسلوب فريقنا، ولدينا شعور بأننا قمنا بالخيار الصحيح لكافة هذه الأسباب».

وكشف ثورنغتون بأن حارس مرمى فرنسا السابق هوغو لوريس الذي يدافع عن ألوان لوس انجليس أيضاً لفت نظرنا عندما أشار الى رسالة تلقاها من جيرو يؤكد فيها رغبته في اللعب في الدوري الأميركي الشمالي وقال في هذا الصدد «يعرفان بعضهما بعضاً جيداً، سمح لنا ذلك بسؤال لوريس عما يستطيع جيرو جلبه للفريق».

وبحسب المدير العام، يمكن لجيرو أن يخوض أوّل مباراة رسمية في صفوف فريقه الجديد نهاية يوليو، لكن هذا التاريخ يتعلّق بمشوار منتخب فرنسا في كأس أوروبا (14 يونيو إلى 14يوليو المقبلين في ألمانيا).