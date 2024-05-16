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الاتحاد لمحو آثار «خماسية الاتفاق»


يتواجه الاتحاد مع الخليج اليوم ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي لكرة القدم، التي تشهد غداً مباراة قمة بين الهلال الذي حسم لقب البطولة والنصر صاحب المركز الثاني.
وضمن كل من الهلال والنصر التأهل إلى دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، في الوقت الذي لا تزال خلاله البطاقة الثالثة حائرة بين الاتحاد والأهلي والتعاون.
ويأمل الاتحاد في محو خسارته المذلة امام ضيفه الاتفاق بخماسية نظيفة في المرحلة الماضية من خلال تحقيق الفوز على الخليج الحادي عشر. ويلعب اليوم، الوحدة مع الرائد، والفتح مع الطائي.


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