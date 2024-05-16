الأصفر والأخضر في «دربي» بحسابات مختلفة

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تتجه الأنظار اليوم إلى ستاد محمد الحمد الذي يحتضن القمة الجماهيرية بين القادسية والعربي في الساعة 07:10 مساءً ضمن الجولة الثامنة من مجموعة البطولة للدوري الممتاز التي تشهد لقاءً آخر لا يقل أهمية يجمع السالمية مع الكويت في الساعة 09:25 مساءً على ستاد ثامر.



ويتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن العربي الثاني، ويأتي القادسية في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ثم السالمية في المركز الرابع بـ 32 نقطة.

وبينما يتنافس الكويت والعربي على لقب الدوري، تنتظر كل من القادسية والسالمية مواجهة مرتقبة في نهائي كأس الأمير يوم الثلاثاء المقبل.



في المباراة الأولى، سيدخل القادسية لقاء الدربي بتشكيلته الأساسية حسبما صرح مدربه محمد المشعان الذي أكد أن مواجهة العربي تعتبر الاستعداد الأمثل لنهائي كأس الأمير وأن سيلعب بأفضل لاعبيه، وذلك بعد أن شارك بفريق معظمه من البدلاء في الجولة الماضية أمام الفحيحيل وخسر بنتيجة 0-2. وسيفتقد الأصفر خدمات لاعبه الليبي محمد صولة المصاب الذي يبذل الجهاز الطبي جهوداً لتجهيزه للمباراة النهائية.



في المقابل، يسعى العربي لمواصلة انتصاراته والاستمرار في المنافسة على اللقب معتمداً على نفسه فقط، وذلك من خلال الفوز في مواجهة الليلة، حيث يكفل الفوز على القادسية اليوم ثم على الفحيحيل في الجولة التاسعة وعلى الكويت في الجولة الأخيرة، تحقيق اللقب للعربي دون انتظار أي خدمة من بقية الفرق. لكن مواجهة اليوم ليست سهلة أمام الأصفر الذي يرد إرضاء جماهيره ولو بتعطيل الغريم التقليدي وحرمانه من لقب الدوري.



وتواجه الكبيران 4 مرات هذا الموسم انتهت 3 منها بالتعادل وكلها في الدوري 1-1 في القسمين الأول والثالث، و2-2 في القسم الثاني و1-1، في حين انتهت مباراتهما في نصف نهائي كأس الأمير بفوز القادسية بنتيجة 2-1.

وفي المباراة الثانية، يبحث الكويت عن انتصار جديد يبقيه في الصدارة بانتظار خدمة من القادسية يعطل فيها العربي من أجل توسيع الفارق، ويقدم الأبيض عروضاً قوية في الفترة الأخيرة حيث فاز في 5 مباريات من الجولات السبع في مجموعة البطولة وتعادل في اثنتين مع الفحيحيل والعربي.



وتغلب فريق المدرب نبيل معلول على النصر بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية، وقبلها هزم الفحيحيل 2-0 رغم أنه خاض الشوط الثاني من اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي محمد فريح ويوسف ناصر اللذين يستمر غيابهما بالإضافة إلى علي حسين المصاب.



في المقابل، يبحث السالمية عن نتيجة إيجابية يعزز فيها موقعه في المركز الرابع المهدد من الفحيحيل، لكن الأهم بالنسبة لفريق المدرب أنتي ميشا هو المحافظة على لاعبيه قبل المواجهة المنتظرة مع القادسية الثلاثاء المقبل في نهائي كأس الأمير.

وتواجه الفريقان 3 مرات هذا الموسم، فاز الأبيض في لقاءين 2-0 و3-1، وتعادلا في مباراة واحدة 2-2.

