القرين أقصى العربي من «كأس السلة»

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أقصى القرين نظيره العربي من بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة بعد أن هزمه 100-85 أول من أمس ضمن الدور التمهيدي من البطولة، كما حقق كاظمة انتصارا سهلا على الصليبخات 99-52 في الدور ذاته. وبلغ القرين وكاظمة بهذا الفوز الدور ربع النهائي من البطولة حيث سيكون البرتقالي في انتظار الفائز من مواجهة الكويت مع النصر فيما يلتقي القرين مع الفائز من مواجهة اليرموك والقادسية.



وجاءت مواجهة القرين مع العربي قوية في البداية تبادل بها الفريقان التقدم خلال الخمس دقائق الاولى قبل ان ينهي القرين الربع الاول لمصلحته 20-15. وواصل القرين تقدمه في الربع الثاني من خلال تألق عادل السعيد في الاختراقات ومتابعة الاميركي لوندري اسفل السلة فيما طغى التسرع على أداء الأخضر لينهي القرين الربع الثاني متقدما 49-43.



واستطاع العربي العودة الى المباراة في الربع الثالث عبر تألق الاميركي مالك ديمبكي في الاختراق والتسجيل الى جانب متابعة علي الهدهود اسفل السلة وسط تراجع في أداء لاعبي القرين ليقلص الاخضر الفارق الى سلة واحدة مع نهاية الربع الثالث 69-71 .

واستعاد القرين توازنه في الربع الرابع من خلال تميز محترفيه الاميركيين لوندري ودازين فيما عاد التسرع والاخطاء في التمرير الى أداء العربي ليخرج القرين فائزاً عن جدارة 100-85.



وفي المباراة الثانية لم يجد كاظمة اي صعوبة في اقصاء منافسه الصليبخات اذ انهى الربع الاول لمصلحته 26-10 والثاني 53-24 والثالث 88-39 قبل ان ينهي المباراة لمصلحته 99-52.

