الكويت واصل صدارة «اليد»

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حقق الكويت انتصارا كبيرا على حساب الفحيحيل 42-25 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الـ 13 من دوري كرة اليد والتي شهدت أيضا فوز اليرموك على خيطان 34-25، فيما انتهت قمة القاع بفوز التضامن على الساحل 24-23.



وعزز الأبيض حامل اللقب بهذا الفوز صدارته لترتيب الفرق بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق 8 نقاط في المركز الـ 13، بدوره رفع اليرموك رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، وبقي خيطان في المركز الـ 12 بـ 4 نقاط.



من جانبه حقق التضامن أول نقطتين في البطولة ليتقدم على خصمه الساحل الذي بقي في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.

وتستكمل المرحلة اليوم باقامة مباراتين تجمعان القرين مع النصر في 05:00، والعربي مع برقان في 06:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.



ويحتل العربي المركز الخامس برصيد 18 نقطة، في حين يأتي خصمه برقان في المركز السادس بـ 15 نقطة. في حين يأتي النصر في المركز الثامن بـ 11 نقطة، والقرين في المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط.

