بن إبراهيم: ماضون في مسيرة الإصلاحات.. وملتزمون بتطوير المسابقات

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ترأس الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، عشية انعقاد الاجتماع الرابع والثلاثين للجمعية العمومية في الاتحاد القاري.



وتم خلال الاجتماع المصادقة على توصيات لجنة كرة القدم النسائية باختيار أستراليا وأوزبكستان من أجل استضافة نسختي 2026 و2029 من كأس آسيا للسيدات على التوالي.



وهنأ بن إبراهيم استراليا وأوزبكستان على نيلهما شرف تنظيم النسختين القادمتين لكأس آسيا، معربا عن شكره وتقديره لكل من الأردن والسعودية اللتين تقدمتا لملفات ترشيح أولية لاستضافة نسخة 2026.

وثمن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي النجاح الباهر الذي حققته بطولة كأس آسيا قطر 2023، حيث أكد بن إبراهيم أن الإنجازات الرائعة التي حققتها البطولة القارية تمثل حقبة جديدة من النمو والازدهار لكرة القدم الآسيوية، مؤكدا أن نجاح كأس آسيا يمثل أرضية خصبة لإطلاق مسابقات الأندية الجديدة، دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال آسيا للسيدات، ودوري التحدي الآسيوي، والتي من المقرر أن تغير مشهد البطولات القارية على صعيد الأندية، مع جوائز مالية أكبر وحوافز متزايدة.



وأكد أهمية الإصلاحات داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ليس فقط على صعيد الحوكمة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تم تنفيذها عقب إنشاء مجموعة عمل الإصلاح في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ولكن أيضاً من خلال إعادة هيكلة إطار المسابقات.

وأردف: إن تفاني الاتحاد الآسيوي الذي لا يتزعزع بمواصلة تطوير كرة القدم واضح، وذلك من خلال الإصلاحات الاستراتيجية التي شرعنا فيها على جميع جوانب اللعبة، وبفضل هذه الروح الاستباقية نفسها، تمكّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من تنظيم أفضل بطولة لكأس آسيا على الإطلاق في الدوحة.



وأعلن بن إبراهيم خلال الاجتماع أسماء الحاصلين على جوائز الاتحاد الآسيوي للتميز والإنجاز مدى الحياة، وهي الجوائز التي تُكرم الأفراد الين قدموا مساهمات ساعدت على ارتقاء كرة القدم الآسيوية، وتركوا بصمة لا تمحى على مجتمع اللعبة.

وسيتم تقديم هذه الجوائز المرموقة على هامش اجتماع الجمعية العمومية الرابع والثلاثين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يعقد اليوم في بانكوك،



وتضم قائمة الحاصلين على الجوائز:

* رائدة كرة القدم الآسيوية للسيدات الدكتورة فيرونيكا تشان يو كام من هونغ كونغ الصين (جائزة الإنجاز مدى الحياة في الاتحاد الآسيوي)

* النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس اتحاد ميانمار لكرة القدم زاو زاو (جائزة الخدمة المتميزة في الاتحاد الآسيوي)

* الراحل ليم كيا تونغ، الرئيس السابق للاتحاد السنغافوري لكرة القدم ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (جائزة الخدمة المتميزة في الاتحاد الآسيوي).

