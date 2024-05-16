قطر تستضيف النسخ الـ 3 المقبلة من كأس العرب

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منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر شرف احتضان النسخ الثلاث المقبلة من كأس العرب وتحديدا اعوام 2025 و2029 و2033 امس على هامش كونغرس فيفا المقرر في العاصمة التايلندية.

وجاء في بيان فيفا: بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب اعوام 2025 و2029 و2033.



وكانت قطر عبّرت عن رغبتها باستضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في ديسمبر 2025، من خلال ما كشفه وزير الشباب والرياضة الشيخ حمد بن خليفة منتصف فبراير الماضي في مقابلة تلفزيونية.

وقال الشيخ حمد في مقابلة مع قناة بي إن سبورتس كقطري (أقول) قطر اعلنت رغبتها، (لكن) كنائب رئيس للاتحاد العربي لا قرار واضحاً.



وتابع الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم القطري: هناك فكرة أن تكون كأس العرب تكملة للنسخة الأخيرة، على نفس المستوى وتحت مظلة فيفا والاتحاد العربي. نحن في الخطوات الاخيرة بأن تقام البطولة في ديسمبر 2025 في قطر تحت مظلة فيفا.



وأردف الشيخ حمد: نأمل بالتنسيق مع فيفا ان يكون القرار سريعاً لان المنطقة تحتاج مثل هذه البطولات.

اللعب تحت مظلة فيفا احد اهم اسباب نجاحها وتكون الدول متحمسة للمشاركة. واستضافت قطر النسخة الماضية في ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخباً عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغّرة لمونديال 2022.



وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وكأس آسيا في يناير وفبراير الماضيين وانتهت باحراز قطر اللقب مرّة ثانية توالياً.

