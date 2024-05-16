تايلور سويفت تمنح اقتصاد بريطانيا مليار إسترليني

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يُتوقَع أن تُدر جولة النجمة الأميركية تايلور سويفت نحو مليار جنيه استرليني على الاقتصاد البريطاني، بحسب دراسة أجراها مصرف باركليز نشرت أمس.



واشار التقرير إلى أن نحو 1,2 مليون من محبي الموسيقية والمغنية سينفقون ما متوسطه 848 جنيهاً استرلينياً (نحو 1100 دولار) على التذاكر والنقليات والإقامة والملابس والوجبات وسواها لحضور إحدى حفلات ملكة البوب الخمس عشرة في المملكة المتحدة بين يونيو وأغسطس، أي أكثر بـ 12 مرة من تكلفة أي نشاط ترفيهي آخر.



وبدأت تايلور سويفت قبل أسبوع من فرنسا جولة أوروبية واسعة تُحيي فيها حفلات حاشدة يملأ فيها الجمهور الملاعب الرياضية. ومن المقرر أن تشمل جولتها السويد والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة وايرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا والنمسا، ويتوقع أن يكون لحفلاتها في كل محطة تأثير ملحوظ على الاقتصاد المحلي. وأدى بيع تذاكر جولة إيراس في يوليو إلى زيادة بنسبة 15,8% على أساس سنوي في الإنفاق على الترفيه في المملكة المتحدة.



ويمكن للحفلات الضخمة التي يحييها نجوم عالميون كبيونسيه أو تايلور سويفت خلال جولاتهم أن تؤدي أيضاً إلى ارتفاع موقت لنسبة التضخم. ويبلغ متوسط سعر التذكرة 206 جنيهات استرلينية، لكن كثراً من المعجبين بالمغنية دفعوا أكثر بكثير للحصول على تذاكر لمواقع أفضل في مكان إقامة الحفلات. وفي باريس، بيعت بعض تذاكر الفئة الأولى بمبلغ يصل إلى 1500 يورو.



إلا أن دراسة باركليز أفادت بأن واحداً من كل خمسة معجبين بريطانيين بالمغنية الشقراء، المعروفة بكلمات أغنياتها التي تتناول أفراحها وأتراحها العاطفية، فضلوا الانتقال إلى دول أوروبية أخرى لحضور حفلاتها، نظراً إلى توافر التذاكر أكثر، وإلى كون تكاليف السفر والإقامة أرخص، وسعياً إلى الجمع بين تمضية عطلة وحضور حفلة لنجمتهم المفضلة.

