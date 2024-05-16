انقلب السحر على الساحر

الاخيرة

لقد استخدم الغرب عامة واللوبي الصهيوني خاصة وسائل التواصل الاجتماعي لاختراق الأنظمة والدول العربية وتوجيه شعوبها نحو الثورات وتحقيق الاضطرابات وانحراف المفاهيم والعادات.



دفع اللوبي الصهيوني مئات الملايين من أجل السيطرة على الرأي العام الأميركي والأوربي من خلال الأفلام والصحافة لإظهار اليهود بأنهم الشعب المتحضر ولكنه مضطهد، وإظهار العرب والمسلمين بأنهم الشعوب المعتدية الظالمة الجائرة المتخلفة.



أسكت كل صوت يتعارض مع توجهاته بالترغيب والتهديد واستطاع إلى فترة وجيزة أن يحقق أهدافه وهو يحتفل بذلك سقط كل شيء.

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبجهود فردية وكلفة لا تذكر سقطت إمبراطورية بني صهيون الإعلامية وكشفت عن وجهه الحقيقي.



الحرب المغولية على غزة أراد أن يخفيها بالسيطرة على وسائل الإعلام وعلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تارة بالتهديد وتارة بالوعد والوعيد.

لكنه لم يستطع أن يخفي جرائمه البشعة وممارساته البربرية ضد الأطفال والنساء فكشفتها وسائل التواصل التي انتشرت بجهود الأفراد بين شعوب العالم.



ظهرت عاطفة الناس في عقر دار اللوبي الصهيوني في أميركا وبريطانيا وفرنسا وجميع دول أوروبا.

اكتشفت شعوب العالم بأنها كانت مخدوعة ببراءة الكيان الصهيوني وبإنسانيته التي يدعيها وديموقراطيته التي كان يتشدق بها فثار الشباب في الجامعات وفي الشوارع والطرقات.



وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتدمير الشعوب والأمم ها هي اليوم تكشف حقيقة الكيان الصهيوني وبشاعة ممارساته فانقلب السحر على الساحر.



لقد انتصرت غزة.



ملحوظة: بعد أن خسر اللوبي الصهيوني المعركة الإعلامية في أميركا وأوروبا توقعاتي بأنه سيحرك عناصره لإحداث تفجيرات بين المدنيين في تلك المناطق ينسبها للمسلمين في محاولة لقلب تعاطف الرأي العام.

