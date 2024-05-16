حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك

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كيف تطعم عقلك؟.. سؤال تجيب عنه دراسة جديدة وضعت نظاما غذائيا يدعى MIND diet أو تغذية العقل، وهو يجمع بين أفضل نظامين غذائيين وهما النظام الغذائي المتوسطي ونظام داش المتبع لخفض ضغط الدم.



إلا أن MIND diet يعتمد بشكل أساسي على تناول الخضراوات الورقية والمكسرات والتوت وزيت الزيتون. وهي جميعها أطعمة غنية بمضادات الأكسدة، أي أنها تساعد في تهدئة الالتهابات وتحمي من فقدان الذاكرة.



وبالتالي يمنع هذا النظام التغيرات الدماغية التي تحدث مع التقدم بالعمر، ويطيل عمر الدماغ ويحسن قدراته المعرفية والإدراكية، والأهم من كل ذلك هذا النظام يتسم بأنه آمن وفق الخبراء.



وقالت خبيرة التغذية يارا رضوان، لقناة سكاي نيوز: إن الدراسات العلمية أظهرت أن الأشخاص الذين اتبعوا حمية الدماغ MIND diet قد انخفضت لديهم احتمالية الإصابة بالخرف بنسبة 53%.



وأضافت: يُعتبر نظام MIND diet أسلوب حياة يسهم في تعزيز الصحة والتغذية السليمة للعقل خاصة للأشخاص المتقدمين في العمر من خلال دمجه بين حمية البحر الأبيض المتوسط وحمية إنزال الضغط الشرياني.ويحافظ النظام على صحة العقل وحمايته من الشيخوخة ومن ألزهايمر وجملة الأمراض التي لها علاقة بالعقل.



وتقوم هذه الحمية على تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3، الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة. وتشمل هذه الأصناف السمك، الجوز، بذور الكتان وبذور الشيا.



وتعد هذه الحمية نمط حياة صحي لا يقتصر على فئة عمرية معينة، بل تمتد فائدتها لتشمل جميع الأعمار، ومن المهم للغاية تقليل تناول المأكولات والحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

