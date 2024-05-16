بعد 26 عاماً من اختفائه.. العثور على شاب جزائري «محتجزاً» في منزل جاره!

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أعلن الدرك الوطني في الجزائر عثوره على شخص اختفى قبل 26 عاماً، بعد أن ظل محتجزاً طيلة هذه المدة في إسطبل شخص يقطن قرب بيت عائلته، دون أن يتمكن من الهرب، بحسب بيان للنيابة العامة.



وبدأ التحقيق بعد منشور على موقع فيسبوك لشخص قال إن عمر المولود في 1979 والمفقود منذ مايو 1998 محتجز لدى شخص على بعد 200 متر فقط من منزل عائلته في قرية القديد بالجلفة، على بعد 300 كلم جنوب الجزائر العاصمة.

وعلى إثر ذلك توجه عناصر الدرك الوطني إلى منزل المشتبه به وعثروا على الشخص المفقود البالغ من العمر اليوم 45 عاماً، بحسب نيابة محكمة الجلفة.



وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن أقارب عمر بأنه اختفى بعد أن غادر قريته متوجهاً إلى وسط مدينة الجلفة، فقاموا بالبحث عنه ونشروا صوره في التلفزيون، لكن من دون جدوى.

وأضافت أن عمر ذكر أنه كان يسمع أقاربه ويراهم من فتحة صغيرة في الاسطبل، كما علم بوفاة أمه أثناء غيابه لكنه لم يكن يستطيع أن يصرخ أو يهرب بسبب السحر لكن عقدته انفكت بمجرد الابتعاد عن منزل الشخص الذي كان يحتجزه.



وقالت النيابة إنها أوقفت المتهم البالغ 61 عاماً، وبدأت التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته. وأوضحت أن المتهم الذي يعمل حارساً في البلدية، كان يمارس حياته بشكل طبيعي.

وتداول ناشطون مقطعا صادما للحظة العثور على الضحية في حفرة تشبه القبر مغطاة بالتبن، لافتين إلى أنه كان في حالة صدمة ولم يقدر على الكلام.

