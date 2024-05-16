سالم العلي: مواصلة المسيرة الوطنية لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت

وطن النهار

هنأ سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد بمناسبة أدائه وأعضاء الحكومة الجديدة القسم القانوني أمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي أن سمو الشيخ سالم العلي أعرب في برقية التهنئة عن خالص التهاني بمناسبة أدائهم القسم القانوني ونيلهم الثقة السامية لصاحب السمو أمير البلاد.



ودعا المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه خير لوطننا العزيز وأن يعينهم على مواصلة مسيرتهم الوطنية التي تتسم بالجهد والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين وأن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه وعلى شعبنا نعم الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

