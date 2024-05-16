فيصل النواف هنأ أحمد العبدالله: وفقكم الله لخير الوطن العزيز

وطن النهار

هنأ نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد بمناسبة أدائه وأعضاء الحكومة الجديدة القسم القانوني أمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.



وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي أمس الأربعاء أن الشيخ فيصل النواف أعرب عن خالص التهاني بمناسبة أدائه القسم القانوني رئيسا لمجلس الوزراء داعيا المولى عز وجل أن يوفق سموه لما فيه الخير للوطن العزيز وأن يعينه على مواصلة مسيرته الوطنية التي تتسم بالجهد المخلص والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين.



ودعا المولى عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ الكويت العزيزة ويديم عليها وعلى شعبها نعم الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة ذخرا للبلاد.

