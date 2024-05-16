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صدور أمر أميري بـ«سمو» الشيخ أحمد العبدالله


صدر أمر أميري صباح أمس (الأربعاء) بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وفيما يلي نص الأمر الأميري:
أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،أمرنا بالآتي:
مادة أولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره.


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