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وطن النهار

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العبدالله: علاقات أخوية عميقة تربطنا بقطر


تلقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا امس من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أعرب فيه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة،
متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
من جهته، عبر سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعاليه على مشاعره الصادقة التي تعكس عمق العلاقات والاواصر الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.


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