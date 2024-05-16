زبيدوف: سياسة الكويت الخارجية تتسم بالرصانة والاعتدال

وطن النهار

أشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف بما قام به سفيرا اوكرانيا وبنغلاديش اثناء اقامتهما بالكويت منوها الى انهما عملا على تطوير علاقة بلدهما مع الكويت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل وداع اقامته عمادة السلك الدبلوماسي بمناسبة انتهاء مهمة سفيري اوكرانيا وبنغلاديش



وأوضح زبيدوف ان الكويت وعلى رأسها وزارة الخارجية قدمت جميع التسهيلات لهما لتأدية مهامهما على اكمل وجه وتمنى لهما التوفيق في مهامهما المقبلة.

وتقدم بأحر التهاني لسمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء على تشكيل حكومته متمنيا له التوفيق في مهامه في ظل القيادة الحكيمة لسمو الامير الشيخ مشعل الاحمد.



واضاف زبيدوف : المنطقة تعيش حالة من عدم الاستقرار، خصوصا ما يحدث جراء الحرب الاوكرانية- الروسية والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والتي ادت الى ارتكاب الاحتلال مجازر في حق الابرياء ، داعيا المجتمع الدولي لضرورة التحرك لايقاف حمام الدماء وحماية الفلسطينيين والتوصل الى حل للصراع الروسي- الاوكراني.



ولفت الى موقف الكويت الداعم لاحلال السلام في المنطقة، مشيدا بالسياسة الخارجية الكويتية التي وصفها بالمعتدلة وبعلاقاتها الجيدة مع دول العالم

ورحب زبيدوف بالسفراء الجدد وهم سفراء فيتنام وجنوب افريقيا وجورجيا متمنيا لهم النجاح في مهامهم بالكويت.

