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وطن النهار

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السفارة البولندية أحيت حفلاً موسيقياً


استضافت السفارة البولندية في الكويت بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية أمس حفلا موسيقيا بمناسبة مرور 20 عاما على انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في مركز اليرموك الثقافي، أحياه فريق أكاديمية الكويت للموسيقى الموهوبين.
وكانت هذه الأمسية بمثابة رحلة اندماج ثقافي من خلال الموسيقى، وأضاءت التقاليد الموسيقية الغنية لبولندا، ووحدت الجماهير في احتفال بالتنوع والوئام.

وبهذه المناسبة قالت أنا مارتا جودوي تشيشكوفسكا، القائم بأعمال السفارة: ، لم نجتمع للاحتفال بالموسيقى والثقافة فقط ولكن أيضا لإحياء ذكرى معلم مهم في تاريخ بولندا وهو عشرون عاما من الشراكة والتقدم والازدهار داخل الاتحاد الأوروبي.

واضافت: إن التعاون بين سفارة بولندا ودار الآثار الإسلامية الكويتية، يؤكد على العلاقات الثقافية بين البلدين، ويعزز التعاون المثمر بين جمهورية بولندا والكويت على مر عقود، والذي يسلط الضوء على الاحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يؤكد عمق التعاون والاحترام المتبادل.

وتابعت: تشيشكوفسكا فلتكن الموسيقى رمزاً لوحدتنا وصمودنا وأملنا بمستقبل أكثر إشراقاً، لأن الموسيقى لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات والثقافات. ولديها القدرة الفريدة على إثارة المشاعر، وخلق ذكريات دائمة.

يذكر ان الاحتفالية تضمن مشاركة الموسيقيين الاستثنائيين كارول ماسترناك، وكينجا ماسترناك، وفيكتور شرامكو، وماتيوس كامل ديريلو، الأمر الذي عكس النسيج الثقافي الغني لبولندا والوحدة المتناغمة للاتحاد الأوروبي.


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