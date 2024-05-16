سهيلة الصباح «سفيرة أممية للشراكة المجتمعية»

وطن النهار

أعربت الشيخة سهيلة فهد المالك الصباح عن الاعتزاز والفخر بمنحها لقب سفيرة أممية للشراكة المجتمعية من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أخيرا، بالنظر إلى دورها في مجال تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والعربي.



وعبَّرت لـ كونا أمس (الأربعاء) بمناسبة تقليدها اللقب من رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية البروفيسور يوسف عبدالغفار بحضور شخصيات كويتية وخليجية وعربية عن الشكر والتقدير للشبكة لاختيارها سفيرة أممية للشراكة المجتمعية.



وقالت إنه منصب شرفي أتمنى أن أسهم من خلاله في ترويج ممارسات إيجابية تساعد في تعزيز المسؤولية تجاه المجتمع عبر شراكة معه ومع مؤسساته سواء الحكومية منها أو الخاصة أو غير الحكومية.

