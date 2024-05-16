عليوف: الكويتيون يدخلون أوزبكستان دون تأشيرة

وطن النهار

أشاد القائم بأعمال السفارة الاوزبكية لدى البلاد بهرام توردا عليوف بالعلاقات الكويتية- الاوزبكية التي وصفها بالمتميزة والمتجذرة.

جاء ذلك في تصريح لـ النهار على هامش افتتاح معرض اكتشف الاستثمار في اوزبكستان بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية سامي الحمد، وقال: ان علاقاتنا السياسية ممتازة ونحن نهدف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيداً بان الحجم التجاري بين البلدين بلغ 11 مليوناً في العام الماضي، ونعمل على زيادته.



واضاف: ان هذا المنتدى الهدف منه هو الترويج للمنتجات الاوزبكية وبحضور 100 من رجال الاعمال الاوزبكيين، داعيا رجال الاعمال الكويتيين للاستثمار في بلاده التي تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الاجانب وفي جميع القطاعات.

وعن اهم القطاعات التي يمكن الاستثمار بها في اوزبكستان قال: بلدنا سياحي بامتياز وخرج منها العديد من علماء المسلمين واشهرهم الامام البخاري والترمذي والزمخشري، وفيها المدن التاريخية، مثل بخارى وسمرقند.



واضاف: هناك فرص استثمارية كبيرة، لافتا الى ان بلاده استقبلت العام الماضي 15 مليون سائح من شتى انحاء العالم.

ونفى وجود استثمارات كويتية في بلاده، متوقعا ان يتحقق ذلك في المستقبل القريب، وذكر ان السفارة وبالتعاون مع خطوط طيران الجزيرة تخطط لزيادة عدد الرحلات الى اوزبكستان.

وقال: لدينا 3 رحلات من الكويت الى اوزبكستان وتشمل مدينة سمرقند ونمنخا وطشقند، ونأمل زيادة عدد الرحلات الى مناطق اخرى.



ولفت الى انه لا تأشيرات للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون شريطة البقاء هناك لمدة 10 ايام فقط، وهذا يتطلب ابراز تذكرة سفر بهدف البقاء هناك، مشيرا الى ان مدة منح التأشيرة للمقيمين في الكويت يكون وفق الجنسية، مشيداً بان حاملي جواز السفر المادة 17 عليهم التقدم للسفارة لأخذ التأشيرة التي قد تستغرق ثلاثة ايام عمل.

