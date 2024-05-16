شعراء النبط: سمعاً وطاعة لسمو الأمير وكلنا خلف القيادة

وطن النهار

أَصدرت ديوانية شعراء النبط بياناً أَكدت فيه السمع والطاعة لكل ما جاء في كلمة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأَحمد، مخاطباً فيه الشعب، ومتضمناً أمر سموه بحل مجلس الأمة، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لاتزيد على أربع سنوات؛ لدراسة ومراجعة مسيرة الديموقراطية بشكل عام.



وأوضحت الديوانية أن كلمة سمو الأمير بمثابة وثيقة مهمة في تاريخ الكويت رسَمت المسار الصحيح وأَعادت الأَمور إلى نصابها للسير قدماً في مرحلة البناء والتنميّة التي اعتراها الوهن بسبب الانجرار وراء مصالح شخصية، لاعلاقة للشعب بها.



وأكدت النبط وقوفها صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأميرالذي حدد أفضل المسارات لحاضر الكويت ومستقبلها. واختتمت بيانها بأن أعضاء الديوانية من شعراء واداريين سيبقون عوناً وسنداً لسمو الأمير والد الجميع والقائد لمسيرة هذا الوطن العزيز، مؤكدين لسموّه السمع والطاعة والالتزام بتوجيهاته السامية.

