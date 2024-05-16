جمعية المعلمين: على العهد باقون لتطبيق توجيهات صاحب السمو

وطن النهار

أكدت جمعية المعلمين وقوفها الكامل خلف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وما جاء في نطقه السامي، وما اتخذ من قرارات جاءت في ظل مرحلة مفصلية صعبة وحساسة، قالت إن جموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان، سيبقون على العهد دائما، واضعين توجيهات قائد مسيرتهم سمو أمير البلاد نصب أعينهم، تربية وصناعة وبناء جيل قادر على مواصلة المشوار بخطى ثابتة من أجل تعزيز مسيرة الوطن.



من جانب آخر هنأت الجمعية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد بالثقة التي حظي بها بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وهنأت أيضا د. عادل العدواني بتجديد الثقة به وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،



مؤكدة حرصها الكامل في تعزيز جميع مجالات التشاور والتفاهم والتنسيق والتعاون من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لمعالجة القضايا والملفات العالقة، وتهيئة المناخ المستقر والأجواء المناسبة لأهل الميدان في أداء رسالتهم على الوجه المنشود.

