وقف الإمام الأحقاقي: توجيهات سمو الأمير درع الكويت

وطن النهار

أصدر مجلس أمناء وقف الإمام الأحقاقي في جامع الإمام الصادق -عليه السلام - بياناً أكد فيه أن الوحدة الوطنية والسير خلف توجيهات وأوامر صاحب السمو أمير البلاد المفدى هما حصن الكويت وسيفها المسلول ودرعها الواقية من أخطار الداخل والخارج.



وفيما يلي نص البيان: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد،،، فهذا بيان للناس صادر من مجلس أمناء وقف الإمام الأحقاقي في جامع الإمام الصادق -عليه السلام- أبناء الكويت الشرفاء الأوفياء: نخاطبكم ونحن نعلم علم اليقين أنكم الحريصون على الكويت أرضاً وشعباً، وأنكم المخلصون لولاة أمورنا انطلاقاً من ثوابت الدين الإسلامي الحنيف، ومما يوجبه علينا حب الوطن، ولكنه تذكير بما يجب أن نكون عليه في هذه الأيام، والذكرى تنفع المؤمنين.



نذكركم يا أبناء الكويت بأن:



- عقد البيعة بين الحاكم والمحكوم يوجب لولاة الأمور السمع والطاعة من منطلق إيماني بحت لقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فحب الوطن من الإيمان.



- من فضل الله على الكويت أن قيَّض لقيادتها ربًّاناً ماهراً وقائداً فذا هو صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي يمخر بنا بحراً متلاطم الأمواج ليحفظ للكويت أمنها وأمانها ورفعتها وسؤددها، وسط ما تزخر به المنطقة والعالم من أحداث جسام كانت لها آثارها في عدد غير قليل من الدول العربية الشقيقة.



- الإجراءات التي لجأ إليها أخيراً صاحب السمو أمير البلاد أوقفت - بحمد الله- الانزلاق نحو البوار، ووضعت حداً للتجاوزات والتطاولات التي ظن البعض أنها دليل السطوة وعنوان القوة، غافلاً عن أنها في حقيقتها سوس ينخر في بناء الوطن من أجل مكاسب ذاتية آنية رخيصة، وأن مواجهتها والقضاء عليها هو الطريق لمواصلة البناء، وإكمال المسيرة.



- أمن الكويت وحصنها الحصين وسدها المنيع تتمثل في وحدة أبنائها والتفافهم صفاً واحداً حول القيادة الرشيدة من دون التفات إلى الذين يروجون الأباطيل وينشرون الفتن، وفي كل واد يهيمون رغبة في الظهور وبحثاً عن الشهرة الزائفة والجماهيرية الكاذبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.



- الوحدة الوطنية واجبة وخصوصاً في هذه المرحلة، وقد أثبت أهل الكويت على مر السنين أنهم يد واحدة وصف واحد يقف خلف القيادة السياسية الحكيمة، وقد تأكد ذلك جلياً إبان فترة الاحتلال العراقي الآثم وتفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام.

ونقولها بصوت عالٍ وليسمعها الجميع: السمع والطاعة لصاحب السمو، وحفظه الله الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ومكروه.

