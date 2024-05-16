«ليماك»: مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت شارف على الانتهاء

وطن النهار

كشفت شركة ليماك التركية عن دخول مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي المبنى 2 المراحل الأخيرة من الإنجاز، مشيرة الى ان شركة مع الكويت تعززت خلال الزيارة التي قام بها سمو امير الكويت الشيخ مشعل الاحمد أخيراً الى تركيا.



ويجسد مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي متانة العلاقات الاستثمارية القوية بين الكويت وتركيا، ومن المتوقع أن يكون أيقونة مميزة في السفر الإقليمي والدولي، كما يعكس جهود التطوير والتحديث التي تقرّب الكويت من تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار الأجنبي.



ومن ناحيتها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة ليماك القابضة إبرو أوزدمير: تتشرف شركة ليماك أن تسهم بفعالية في التنمية بدولة الكويت، ولتحقيق الرؤية التنموية السامية لصاحب السمو أمير البلاد والكويت هي وطننا الثاني، والتزامنا بنهضتها الاجتماعية والاقتصادية متأصل بأعمالنا، إذ أننا نؤمن بأهمية الكوادر الوطنية الكويتية التي ستضمن تحقيق مشروع مبنى الركاب رقم 2 في مطار الكويت الدولي لفوائده للاقتصاد المحلي وللمجتمع، واستدامة نتائجه.



وبالإضافة إلى الدعم الاقتصادي عبر مشروع مبنى الركاب، نعتز بمساهمتنا في إطلاق منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية للكويت من خلال إتاحة الفرصة بشكل أكبر لدخول المرأة الكويتية في القطاع الخاص وتقلدها مناصب قيادية.



وأضافت: كما نتقدم بالشكر إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية KDIPA وحكومة دولة الكويت لدعمهم الدائم وتمكينهم لنا للعمل بفعالية في الكويت والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لرؤية 2035.



إن نهج الحكومة في خلق بيئة أعمال مرحّبة للمستثمر الأجنبي كانت في غاية الأهمية لعملياتنا، وهو ما يؤكد تصميم الدولة على تحقيق المزيد التنمية الاقتصادية فيما تعتبر أول شركة تحصل على رخصة بناء في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية KDIPA وذلك في ديسمبر 2015، وهي الشركة الثانية عشرة التي أسستها الهيئة بهدف جذب الاستثمارات المبتكرة ذات القيمة المضافة.



وقد تعاقدت الحكومة مع ليماك في العام 2016 لتولي تنفيذ الحزمة الأولى من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد الخاصة بإنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب 2، وفي يوليو 2020 تم توقيع الحزمة الثانية الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني الخدمية والطرق المؤدية إلى مبنى الركاب 2 ومواقف السيارات.



ومن المتوقّع أن يكون مبنى الركاب 2 أكبر مبنى للركاب حاصلاً على شهادة ليد (LEED) الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، ومن المقرر أن تتسع الطاقة الاستيعابية للمبنى لـ25 مليون مسافر سنوياً.

