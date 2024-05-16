العيسى: أكثر من %90 نسبة نجاح زراعة الكلى في الكويت

وطن النهار

أكد رئيس جمعية زراعة الأعضاء رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء د. تركي العتيبي أن نسبة نجاح زراعة الكلى في الكويت تصل إلى أكثر من 90 في المئة.



وقال العتيبي في تصريح صحافي أمس الأربعاء بعد فوزه بانتخابات الجمعية إن تلك النسبة عائدة إلى توافر الأدوية المناسبة لتثبيط المناعة والعمل على مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي بدرجات أكبر باستخدام التقنية الحديثة بالتعاون مع مختبر المناعة.



وأوضح أن عدد مرضى الغسيل الكلوي في الكويت يبلغ 2500 مريض منهم 88 في المئة على برامج الغسيل الدموي والباقية من خلال الغسيل البريتوني ويتلقون علاجهم من خلال تسعة مراكز لغسيل الكلى المنتشرة في جميع محافظات الكويت.



وذكر أنه من خلال المتابعة المنتظمة بالمركز تتم المحافظة على الكلى المزروعة وعلاج المشكلات الطبية والجراحية الحادثة في الوقت المناسب مؤكدا أن فريق أمراض وزراعة الكلى يتولى مسؤولية الرعاية الطبية للمتلقين قبل عملية الزراعة وبعدها.



ولفت إلى أن أكثر أسباب الفشل الكلوي في الكويت كما في العالم تتمثل في الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكلى الكبيبي، لافتا إلى أن الخيار الأفضل لعلاج مثل هذه الحالات هو زراعة الكلى والذي يفوق غسيل الكلى في نوعية وكمية الحياة والفاعلية من حيث تكلفة العلاج.



وأفاد بأنه على الرغم من أن زرع الكلى هو الأفضل والأرخص فهو ليس العلاج المهيمن للفشل الكلوي لوجود عوائق عالمية تمنع استبدال كل علاجات الغسيل بالزراعة.



وأشار إلى أنه خلال العام 2023 تم تقييم 305 من متلقي زراعة الكلى المحتملين منهم 95 مريضا جار إكمال الفحوصات اللازمة لهم قبل زراعة الكلى وأن 210 مرضى لائقون طبيا وإضافتهم إلى قائمة انتظار عمليات الزراعة وقد تضمنت قائمة الانتظار نحو 450 حالة.



وأكد العتيبي أنه خلال العام 2023 تم إجراء 140 عملية زراعة كلى في مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء (78 من متبرعين أحياء و62 من متبرعين حديثي الوفاة) كما تم إجراء 80 عملية زراعة كلى في الخارج وتمت إضافة الجميع إلى قائمة المتابعة بالعيادات الخارجية حيث تتم المتابعة الدورية وعمل جميع الفحوصات اللازمة حسب القواعد العالمية الحديثة.



وذكر أنه بعد افتتاح مركز الكويت لزراعة الكلى الجديد سوف يزداد هذا العدد مع توافر جميع التخصصات اللازمة في مكان واحد مما ييسر الأمر على المراجعين ويقلل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات زراعة الكلى.

