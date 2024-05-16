«التقدم العلمي» نظّمت ندوة حول تقليل معاناة مرضى تضخم القلب

وطن النهار

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة لعرض نتائج مشروع تحديد مصير مرضى التضخم في عضلة القلب إكلينيكيا ووراثياً وإشعاعياً في الكويت الذي قدمته الاستشارية في أمراض القلب الدكتورة فريدة الحبيب بهدف إيجاد أفضل السبل لمنع الموت المفاجئ الناتج من هذا المرض الوراثي وتقليل معاناة المرضى وتحسين حالاتهم الصحية مبكّراً.



وقالت في بيان صحافي إن تنظيم مثل هذه الندوات يهدف إلى تكريم إنجازات الباحثين وتعزيز النشر لنتائج البحوث الفعالة، مضيفة أنها تسعى لجمع القطاعات المختلفة من المجتمع البحثي والطبي في الكويت، وتشجيع التفاعل الاجتماعي الفعال بين القطاعات ذات العلاقة والاختصاص.



كما أشادت المؤسسة بالجهود التي بذلتها د. الحبيب بشكل خاص والجهود المبذولة من قبل جميع الباحثين في الكويت بشكل عام الذين يسعون من خلال أبحاثهم إلى تحقيق إنجازات متميزة في مجالاتهم المتنوعة.

وأكدت حرصها على دعم البحث العلمي في جميع المجالات في الكويت وتشجيع الباحثين الكويتيين على المزيد من العطاء من خلال دعم أبحاثهم وتمويل مشاركاتهم في المؤتمرات المتميزة محليا وإقليميا وعالميا.



وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي تحقيقا للأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها لاسيما تعزيز دور البحث العلمي من خلال التعاون بين الجهات المختلفة، وتوفير الفرص لمزيد من التعاون المحلي الذي سيسمح لهذا المشروع وغيره من الأفكار المماثلة بالتطور وتحقيق الأهداف المنشودة منه.



من جانبها، قالت د. الحبيب التي تعد رائدة في مجالها إن المشروع الذي مولته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصل على أعلى التقييمات من قبل المحكمين العالميين، مضيفة أنه تم نشر البحث في مجلات عالمية مرموقة.

وأفادت أنها شاركت في هذا البحث في مؤتمرات عالمية عديدة لاسيما أن البحث يعد نموذجاً للأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها في مجال تشجيع البحث العلمي ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها البلاد في شتى المجالات ومنها المجال الصحي.



وبينت د. الحبيب أن البحث يمثل أساسا للدراسات والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر عن مصير مرضى التضخم في عضلة القلب إكلينيكيا ووراثياً وإشعاعياً، ويسلط الضوء على هذه الحالة، ويكشف عن أسسها الوراثية ومظاهرها السريرية وتشخيصها.

