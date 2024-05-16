الأمير للوزراء: سأتابعكم.. وأحاسب المقصِّر

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. (طالع ص 03-02)

وترأس صاحب السمو أمير البلاد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء ظهر امس في قصر بيان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء.



وأكد صاحب السمو في كلمة له بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام سموه أن المناصب أمانة ومسؤولية جسيمة، داعيا الله تعالى أن يسدد بالتوفيق خطى رئيس وأعضاء الحكومة لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا العزيز وخير ورغد عيش لأبنائه.



وشدد سموه قائلا: أؤكد متابعتي للحكومة في تنفيذ أعمالها وواجباتها، ومحاسبة من يقصر في أداء عمله.

وقال سموه: مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم.



واضاف سموه: لذا وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء فإن عليكم واجبات ومسؤوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار؛ فكونوا لقسمكم بارين، ولثقة شعبكم مقدرين، باذلين ما في وسعكم لتحقيق آماله، وما ينشده من تطلعات، بإنجازات فعلية على أرض الواقع، يعود بالفائدة على أبناء الكويت آثارها.



وقال سموه: إننا نعمل جميعا من أجل وطن عزيز علينا، اجتمعت القلوب على حبه، واتحدت العقول والسواعد لخدمته، واصطفت الصفوف لنهضته، محترمين الدستور والقوانين، متمسكين بثوابتنا القوية ووحدتنا الوطنية، غايتنا تحقيق نهضة شاملة لكويت الحاضر والمستقبل.



ووجه صاحب السمو الحكومة الى تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة، والإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية طال انتظارها، وإحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية، وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية؛ بإجراءات يراعى فيها الشفافية والمحافظة على المال العام.



ودعا سموه الى تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.



وحث سموه على تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت وتفعيل دور الإعلام؛ ليعرف شعب الكويت برنامج عمل الحكومة وأهدافه وما يتحقق منه؛ لتنالوا ثقتهم وتأييدهم، فثقة الشعب غالية، لا تقدر بأثمان.



وألقى سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: حملتموني والوزراء ثقة سموكم الغالية بمسؤولية الأمانة الوزارية، معاهدين الله العلي القدير ثم سموكم رعاكم الله على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وبذل قصارى جهودنا لتحقيق كل ما فيه خير وطننا العزيز ومصلحة شعبه.



وأضاف: استمعنا باهتمام بالغ لما تفضلتم به سموكم من توجيهات سامية ونصائح حكيمة، وإلى خطابكم السامي بتاريخ 10 مايو 2024، الذي شخصتم فيه أحوال البلاد، وحددتم مواطن الخلل، وأشرتم فيه رعاكم الله إلى المخاطر المحدقة بالبلاد على جميع الأصعدة؛ واتخذتم بحكمتكم المعهودة الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد وأهل دولة الكويت الأوفياء.



وقال سموه: إننا نعاهد سموكم على أن نعمل جاهدين لتنفيذها؛ وتكون منهجا لعملنا الوزاري، لتحقيق مزيد من التقدم والرفعة والاستقرار والأمن والأمان لوطننا الحبيب.



10 توجيهات سامية



- تحديد الأولويات وتوحيد الجهود وفق خطة عمل وجدول زمني محددين.

- متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة والإسراع في تنفيذ مشاريع طال انتظارها.

- إحداث تطور شامل من خلال معالجة الملفات والقضايا المتعلقة بالبنية التحتية.

- تطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية.

- تطوير جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولاً لاقتصاد مستدام.

- استثمار الثروة البشرية وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.

- تحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

- تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية وترسيخ الدور الإنساني للبلاد.

- الارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب.

- تفعيل دور الإعلام ليعرف شعب الكويت برنامج عمل الحكومة وأهدافه.

