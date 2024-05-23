«الدراسات المصرفية» شارك في معرض التوظيف

مال وأعمال

ضمن إطار دعم معهد الدراسات المصرفية للكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتها، وتأهيلها للمساهمة بشكل أكثر فعالية في تطوير العمل المصرفي والمالي، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية من خلال تدريبهم وتأهيلهم، شارك المعهد في المعرض الوظيفي العاشر الذي أقامته جامعة الشرق الأوسط الامريكية خلال الفترة من 6 – 7مايو 2024 في المركز الثقافي في مقر الجامعة.



ويهدف المعرض إلى خلق المناخ الأمثل للكوادر الوطنية من الخريجين وذوي الخبرة وتوجيههم نحو سوق العمل في دولة الكويت من خلال توفير فرص وظيفية في الجهات المشاركة بالمعرض.



وأكد المعهد على أهمية المشاركة في المعرض للتعريف بنشاطات المعهد وما يقدمه من برامج تدريبية و كذلك تسليط الضوء على برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية و بإدارة معهد الدراسات المصرفية و التي تستهدف بمعظمها إعداد كفاءات وطنية قادرة على تأدية دور مهم في خدمة الاقتصاد الوطني،



كبرنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي الذي يستهدف خريجي الجامعات لإلحاقهم في البنوك الكويتية و تدريبهم على مدى ما يقارب الثمانية أشهر، ويعتبر هذا البرنامج فرصة ممتازة لحديثي التخرج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي والمالي،



و كذلك برنامج قادة الأمن السيبراني المصمم لإعداد كفاءات محلية من المتخصصين في الأمن السيبراني و توفير فرص التدريب للشباب الكويتي من داخل القطاع المصرفي وخارجه، من الخريجين والمبتدئين وظيفياً.

