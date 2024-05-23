«التجاري».. جهود متواصلة في توعية العملاء

مال وأعمال

يواصل البنك التجاري الكويتي، جهوده الدؤوبة في توعية العملاء في إطار حملة لنكن على دراية وهي الحملة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية بغرض نشر التوعية المصرفية والمالية بين جميع شرائح المجتمع وتعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك وتوعيتهم من الوقوع ضحية للاحتيال المالي وتحذيرهم من الاستثمارات الخطرة والمعاملات المشبوهة وغيرها.



وقد لاقت الحملة دعم ومساندة جميع البنوك التي تشارك بنشر المواد الإعلامية من مقالات وصور ومقاطع فيديو ونشرات ورسائل موجهة للجمهور بغرض تحقيق الأهداف التوعوية.



بدوره، لم يدخر التجاري جهداً في سبيل دعم ومساندة الحملة ونشر المواد الإعلانية والتثقيفية والتعليمية المرتبطة بالحملة، وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لمركز البطاقات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجاري الكويتي ياسر مظفر: يلتزم مصرفنا توعية الجمهور في إطار حملة لنكن على دراية بنشر المواد والرسائل التوعوية على جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي للبنك، ودعم هذه الحملة بالأخبار الصحافية والإعلانات التوعوية ومقاطع الفيديو عبر الموقع الإلكتروني وفروع البنك وقسم الأسئلة الشائعة على البوابة الإلكترونية وجميع حسابات التجاري على منصات التواصل الاجتماعي.



وبمناسبة حلول فصل الصيف واقتراب موسم السفر والإجازات، يحرص البنك التجاري دوماً على توعية عملائه بالاستخدام الآمن للبطاقات المصرفية حيث أوضح المظفر قائلاً: يتعين على حامل البطاقة التأكد من سريان البطاقة قبل السفر وكذلك التأكد من الحدود الائتمانية مع الحرص على تحديث بيانات التواصل لدى البنك سواء كانت عبر الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني مع عدم تدوين الرقم السري أو أية معلومات شخصية في أي مكان يمكن للمحتالين الوصول إليه،



وكذلك عدم مشاركة الرقم السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص مع قراءة محتوى الرسالة التي يحتويها رمز التفعيل والـتأكد من أسم المتجر، كما أنه يفضل عدم استخدام خدمات Wi FI في انجاز معاملاتك المصرفية اذا لم تكن على ثقة من أن الشبكة تتمتع بالأمان.

