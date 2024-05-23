«برقان» وقّع اتفاقية مع شركة «TCS» لترقية نظامه المصرفي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن توقيع اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية TCS لترقية نظامه المصرفي الأساسي عبر إدخال مجموعة حلول ™TCS BaNCS. وتُعتبر هذه الاتفاقية نقلة استثنائية ونوعية في استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى التوسّع في الحلول المصرفية التكنولوجية والتحوّل الرقمي، حيث ستساهم في تنفيذ عملية الانتقال من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الرقمية بطريقة سلسة.



وتأتي هذه الخطوة المتقدّمة تأكيداً على التزام البنك تبنّي التكنولوجيا المالية وخطط التحوّل الرقمي كركيزة أساسية في رؤيته وتوجّهاته ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر ابتكاراً من حيث الاستمرار بتطوير مستوى خدمة العملاء وقدرات الموظفين.



وبهذه المناسبة، قال طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: لقد بدأنا إجراءات واسعة النطاق في رحلتنا نحو تحقيق التحول التكنولوجي والرقمي، والتي ستخلق بيئة مصرفية متكاملة تلائم التوقّعات الحالية للسوق والعملاء وتتجاوزها، مضيفاً أن تحديث أنظمتنا الأساسية سيدعم تركيزنا المستمر على الابتكار وتوفير خدمات قيّمة لعملائنا ومنتجات مخصّصة مع تقديم تجربة مصرفية سهلة وسلسة. وهذا من شأنه المحافظة على النمو المستدام لبنك برقان.



من جانبه، قال فينكاتيشواران سرينيفاسان، رئيس قسم الحلول المالية في شركة TCS: نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة مرموقة مثل بنك برقان في رحلته التحولية. حيث تحظى TCS BaNCS بحضور قوي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام من خلال العديد من الحلول التي تبنتها مجموعة من المؤسسات الرائدة.



إن اختيار بنك برقان لحلولنا دليل على استثماراتنا المستمرة في مجموعة حلول TCS BaNCS لجعلها جاهزة للسوق ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية، مع التزامنا تطبيقها بشكل ناجح.



وتعكس هذه الخطوة المتقدّمة التزام البنك تبنّي أحدث التقنيات المصمّمة لتعزيز مستوى خدمة العملاء والارتقاء بمعدلات إنتاجية الموظفين، وهو ما يتماشى بشكل إيجابي مع استراتيجية البنك ورؤيته في المضيّ قُدماً ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطوّراً وتقدّماً في الكويت.



ومن خلال النظام المصرفي الجديد في البنك تصبح قدرته أكبر على ابتكار وإطلاق العديد من المنتجات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، إلى جانب توحيد العمليات وزيادة المرونة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك عبر تعزيز الرقمنة والأتمتة في النظام المصرفي.



كما ستصبح قدرة البنك أكبر على الارتقاء بمستوى تجربة العملاء وترسيخ علاقات أكثر قوة معهم، ما يضمن حفاظه على مكانته كشريك مالي موثوق لهم.

