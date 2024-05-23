معرض الذهب والمجوهرات دشَّن فعالياته بمشاركات واسعة

مال وأعمال

أطلقت شركة معرض الكويت الدولي امس فعاليات معرض الذهب والمجوهرات العالمي الـ21 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة 200 شركة محلية ودولية ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل.



وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في الشركة باسمة الدهيم في بيان صحافي: إن المعرض يعد واحدا من أرقى معارض الذهب والمجوهرات السنوية المتخصصة وأكثرها نجاحا في منطقة الشرق الأوسط، إذ يوفر لرواد الاعمال ومصممي المجوهرات منصة رائعة، لعرض أحدث التصاميم من الماس والذهب والفضة والبلاتين والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة واللؤلؤ.



وأشارت إلى مشاركة عارضين من دول عدة إلى جانب الكويت هي البحرين والامارات وقطر ولبنان وتركيا وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية وتايلند وسنغافورة وهونغ كونغ والهند مما يوفر لهؤلاء التجار فرصة لتوسيع أعمالهم محليا وعالميا.



وذكرت أن المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زواره من عشاق المعدن الاصفر والفضة والساعات الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة متوقعة أن يجذب المعرض أكثر من 150 ألف زائر.