الذهب يقترب من ذروة قياسية

مال وأعمال

تحركت أسعار الذهب بالقرب من ذروة قياسية مع تطلع المتعاملين إلى تجنب المخاطر الناجمة عن عدم اليقين الجيوسياسي وتحديات الاقتصاد الكلي في دول متقدمة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2430.33 دولارا للأونصة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولارا. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2434.30 دولارا للأونصة.



وقال نيكوس كافاليس العضو المنتدب لميتالز فوكاس لم تتغير فعليا الصورة العامة منذ مارس، وهي مجرد خلفية عامة لبيئة اقتصاد كلي وجيوسياسية عالمية جذابة جدا للذهب. وأشارت البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه نحو الهبوط، لكن عددا من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عبروا عن الحذر إزاء خفض قريب لأسعار الفائدة.



وفي الصين، حيث تُبذل جهود لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتضرر، يزداد الميل إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.25 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة. وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1057.15 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1032.45 دولار للأونصة.