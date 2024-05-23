«الصندوق الكويتي» حصد جائزة عبداللطيف الحمد التنموية

مال وأعمال

حصل الصندوق الكويتي للتنمية على جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024 التي تعقد في مدينة القاهرة، والمقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وفي هذا الجانب، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد شملان البحر، في كلمة له أمام الحضور ان الحصول على جائزة عبداللطيف الحمد التنموية لمشروع مصرف بحر البقر لا يعكس فقط نجاح الصندوق الكويتي في جهوده التنموية في المنطقة العربية، ولكنه أيضا يمثل احتفالا بالجهود الجماعية للمؤسسات التنموية والمالية العربية التي ساهمت في تغيير حياة الملايين من الناس في الوطن العربي والعالم.



وأفاد البحر ان جهودنا الإنمائية لم تنته بعد، حيث لا تزال الدول النامية تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق طموحاتها التنموية، ولاتزال البيئة بحاجة إلى رعايتنا وابتكارنا والتزامنا بترك إرث يلهم الأجيال القادمة.



وفي ذات السياق، أثنى البحر على إنجازات عبداللطيف الحمد في مجال العمل الإنمائي والدور الريادي الذي لعبه في وضع أسس العمل العربي المشترك الذي امتد على مدى العقود الستة الماضية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث ساهمت في تعزيز مكانة الكويت دوليا كأحد أهم الدول الداعمة للتنمية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية العاجلة للدول العربية والدول النامية الأخرى.

