«Ooredoo business» تعاونت مع «Shifra»

مال وأعمال

تعاونت Ooredoo business، مع Shifra، لتنظيم ورشة عمل شاملة لمدة يوم واحد لعملاء Ooredoo، والتي أقيمت في فندق فور سيزونز الكويت المرموق بهدف تثقيف الحضور حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.



ولأنها تشتهر بخبرتها في مجال أمن المعلومات وخصوصية البيانات، وإدارة الهوية والوصول، وإدارة الثغرات الأمنية، قدمت Shifra ضمن شراكتها مع Ooredoo business قيمة توعوية وتثقيفية عالية، باعتبارها واحدة من أفضل الشركات المناسبة لهذه المبادرة، إذ تعرف Shifra على مستوى المنطقة بأنها شركة ملتزمة بضمان بيئة إلكترونية رقمية محمية للغاية، بحد أدنى من الانقطاعات لتعزيز الإنتاجية، عن طريق حماية سرية وخصوصية الأصول الأكثر قيمة للمؤسسات، وهي المعلومات والبيانات.



وعبر استعراض حلول الجيل القادم المصممة خصيصاً للشركات من قبل Shifra أثناء الدورة، نجحت Ooredoo business في توسيع المعرفة الرقمية لعملائها ومدى إدراكهم بشأن الأمن السيبراني، إذ تم تعريف الحضور بحلول Shifra المتقدمة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أتمتة الأمن السيبراني، ومنع تسريب البيانات، والتفوق في الخدمات الأمنية، بالإضافة إلى اختبار الاختراق، والتقييم الشامل لنقاط الضعف أو التهديد السيبراني، والأمن المرتكز على الأشخاص، والكشف الرقمي الدقيق والاستجابة للحوادث، إلى جانب تأمين وحماية نقاط النهاية، والمصادقة/كلمة المرور متعددة العوامل.



وهكذا تضمنت ورشة العمل، وهي الأولى من نوعها، مناقشات متعمقة حول حلول الأمن السيبراني المتطورة، مما زود الحضور بمعلومات وإرشادات ثمينة حول حماية أصولهم الرقمية في ساحة التهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد، كما شملت المواضيع الرئيسية التي تم تناولها خلال الحدث اتجاهات الأمن السيبراني الناشئة، واستراتيجيات تخفيف التهديدات، والخطوات العملية لتعزيز تدابير حماية البيانات.



ولتسليط الضوء على روح التعاون لهذه المبادرة التثقيفية، رحبت ورشة العمل بممثلين من أربع شركات رائدة في مجال حلول الأمن السيبراني، بما في ذلك Akamai، وData Patrol، وLive Action، وDelinea، فيما أضاف حضورهم عمقاً وتنوعاً إلى المناقشات، حيث قدم للحضور من عملاء Ooredoo business نظرة شاملة بزوايا متعددة لمشهد الأمن السيبراني ومجموعة الحلول المتاحة لجميع أنواع الشركات حتى تتمكن من مواجهة التهديدات والاختراقات المتطورة.



وتعليقًا على هذه المبادرة، قال سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط بقطاع الشركات في Ooredoo: تؤكد هذه المبادرة التزام Ooredoo business الثابت بتمكين عملائنا بالمعرفة والأدوات اللازمة للتحكم في بياناتهم ضمن مجالات الأمن السيبراني الديناميكية وتوجهاتها المتغيرة.



مضيفاً: ومن خلال الشراكة مع رواد الأمن السيبراني، شركة Shifra، إلى جانب هذا الجمع لأفضل مقدمي خدمات الأمن السيبراني، يسرنا أن نقدم لعملائنا الكرام معلومات مستفيضة وحلولاً عملية وفعالة لحماية أصولهم الرقمية.

جاء تعاون Ooredoo business مع شركة Shifra في تنظيم هذه الفعالية التوعوية تماشياً مع استراتيجية الشركة لإبقاء عملائها على اطلاع دائم بأحدث التطورات في مجال الاتصالات وحلول الأعمال، ومن خلال مثل هذه المبادرات، تعزز Ooredoo business مكانتها الرائدة كشريك موثوق للشركات وريادة الأعمال، ودورها المساهم في ازدهار قطاعات الأعمال في العصر الرقمي.



وختاماً، تجدر الإشارة إلى سلسلة حلول Ooredoo business السريعة والمتقدمة في الأمن السيبراني والكشف عن التهديدات الرقمية، وبدعم من شركائها العالميين، الموثوقين والمعتمدين، توفر مجموعة خدمات إدارة الأمن (MSS) من Ooredoo business مجموعة من الحلول والخدمات للحفاظ على سلامة الشركات، كما يساعد نهجها المتكامل لأمن وحماية البيانات على منع تهديدات الأمن السيبراني واكتشافها والاستجابة لها في وقت قياسي لتقليل انقطاعات الأعمال.

