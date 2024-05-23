«بيتك» يوفر خطة «جامعتي» الاستثمارية لتأمين المستقبل الدراسي للأبناء

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي بيتك جهوده المتميزة في تلبية تطلّعات العملاء وتوفير أفضل الحلول والخطط الاستثماريّة وفق أعلى المعايير العالميّة في الجودة.



ويحرص بيتك على تلبية رغبات العملاء لتحقيق أعلى مستويات التّعليم لأبنائهم والذي يعد أفضل استثمار وهو تأمين تعليمهم الجامعي، لذا صمّم بيتك خطّة الاستثمار طويلة الأجل جامعتي لتعد الأبناء بمستقبل مشرق.



وتقدّم خطة الاستثمار للتعليم الجامعي جامعتي حلولاً تمكّن العميل من ادّخار مبالغ شهريّة، وتقدم له أرباحاً استثمارية أعلى على مدخراته بالاضافة الى تغطية تكافلية. ومن شروط الخطة الاستثمارية ان يكون عمر الابن او الابنة اقل من 14 عاما، ويجب ان يتراوح عمر العميل ما بين 21 عاما و61 عاما، وتتراوح مدة الاستثمار من 4 سنوات الى 18 سنة.



ومن مزايا الخطة الاستثمارية جامعتي امكانية تعديل المبلغ المراد استثماره او الدفعات الشهرية في اي وقت ويتم تحويل المبالغ تلقائيا وبصورة شهرية من حساب العميل الى حساب خطة الاستثمار للتعليم العالي جامعتي. وتتوافر امكانية سحب 60% من الرصيد في السنة الاولى و60% كل سنة بعد السحب الاول. ويتم استحقاق المبلغ المراد ادخاره بالاضافة الى الارباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية.



ويمكن الغاء خطة الاستثمار في اي وقت، وسيتم ارجاع المبلغ المستثمر بالاضافة الى الارباح المحققة حتى تاريخ الاغلاق.

والخطط الاستثمارية طويلة الأجل التي يوفرها البنك هي جامعتي التي تلبي أغراض التعليم الجامعي للأبناء عند بلوغهم سن 18 عاما، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف للخطة، ويتم استثمار المبالغ فيها وإيداع الأرباح سنويا، وجميع الأرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول الابناء للجامعة.



وإنجاز متعددة الأغراض، اذ يستطيع الشباب من خلالها التخطيط المسبق وتحقيق أحلامهم المستقبلية بالبدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين الوقت المناسب لتحقيق اهدافهم، كإقامة مشروع خاص او شراء منزل مناسب وغيره.



ورفاء المصممة لمواجهة تكاليف زواج الأبناء، وتعني التخطيط المبكر لحياتهم الأسرية، إذ يستطيع الآباء والأمهات المساهمة في زواج أبنائهم من الآن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف الزواج، والحصول عليها جميعا عند نهاية الخطة.



وثمار التي تساعد على الاستمتاع بحياة تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات طويلة، اذ يستطيع العميل تحديد مبلغ ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق جميعها عند انتهاء الخطة ببلوغ سن التقاعد.

