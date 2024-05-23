«صندوق كامكو الاستثماري» حصد 6 جوائز

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، عن حصول صندوق كامكو الاستثماري على ست جوائز من مجموعة بورصة لندن ليبر لعام 2024 تقديراً لأدائه المميز والمعدل وفقا للمخاطر. واستندت اسس منح الجوائز للصناديق إلى منهجية ليبر والتي تعكس تقييماً مستقلاً وموضوعياً بحتاً لأداء الصناديق.



وتم الإعلان عن جوائز سوق الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في 15 مايو 2024، لتكريم الصناديق ذات الأداء المتميز بناءً على عملية التقييم الصارمة التي أجرتها ليبر. وحصل صندوق كامكو الاستثماري على جائزة أفضل صندوق في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وأفضل صندوق محلي في الكويت لعام 2024، في فئات أفضل صندوق أسهم على مدى 3 سنوات، وأفضل صندوق أسهم على مدى 5 سنوات، وأفضل صندوق أسهم على مدى 10 سنوات.



فقد تفوق الصندوق على أداء مؤشرات القياس خلال الفترات الثلاث المذكورة حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري 32.5% لفترة السنوات الثلاث (أداء مؤشر القياس 15.5%) و56.3% لفترة السنوات الخمس (أداء مؤشر القياس 15.5%) و87.2% لفترة السنوات العشر (أداء مؤشر القياس 47.4%) كما في 30 ابريل 2024.



وتعليقاً على هذه الجوائز، صرح صلاح الوهيب، رئيس تنفيذي أول لاستثمارات الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست، قائلا: نحن فخورون لحصولنا على هذا التقدير مرة أخرى، حيث يسلط الضوء على تفوق أداء صندوق كامكو الاستثماري بصفة مستمرة بناءً على فلسفتنا الاستثمارية الدؤوبة والأسلوب النشط الذي ننتهجه في إدارة الأصول. وقد تم تحقيق هذه النتائج من خلال وضع مصالح عملائنا في صلب أعمالنا في إدارة الأصول والسعي المستمر لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة.



من جهته، قال محمود تيفوني، رئيس - استثمارات الأسهم والدخل الثابت: تعد هذه الجوائز بمنزلة تقدير من جهة متخصصة لأداء الصندوق وتفوقه بصفة مستمرة على مؤشرات القياس خلال الفترات الثلاث، القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. كما تؤكد قوة النهج الذي نتبعه في إدارة الأصول سواء خلال فترات الانتعاش أو خلال الفترات العصيبة التي تمر بها الأسواق. وقد حقق صندوق كامكو الاستثماري، بالإضافة إلى صناديقنا المحلية الأخرى، أداءً تنافسياً مما جعلها بين أفضل الصناديق التقليدية والإسلامية أداءً في الكويت.



بدوره، قال توم روسين، رئيس قسم البحوث في مجموعة بورصة لندن ليبر: تكرم جوائز مجموعة بورصة لندن ليبر للصناديق الاستثمارية لعام 2024 الأداء المتفوق للمديرين خلال فترة السنوات ثلاث الماضية، والتي أقل ما نصفها به انها كانت الأكثر اضطراباً ولم نشهد مثلها منذ عقود عدة.

لذا تعتبر هذه الجوائز تقديراً لجهودهم في توجيه أصول مستثمريهم بنجاح خلال فترة الجائحة، والركود الخفيف، والحروب، وارتفاع معدلات التضخم، وتدخلات البنوك المركزية العالمية.



وبغض النظر عن الفترة التي بدأت بها الاستثمار، سواء منذ 15 عاماً فقط ولم تشهد سوى بيئة مالية ميسرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية - أو على مدى 50 عاماً الماضية ومررت بكل التجارب، لم يكن من الممكن توقع مجموعة العوامل الأساسية وغير المالية التي أثرت في الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية.



وأضاف روسين: نحيي الفائزين بجوائز مجموعة بورصة لندن ليبر للصناديق الاستثمارية لعام 2024 مثل كامكو إنفست على تحقيق هذا الأداء المتفوق واستمرار إيمان المستثمرين بوجود ثرواتهم تحت إشراف وإدارة مديري صناديق محترفين خلال الفترة التي نمر بها.



وأكد الوهيب أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلها فريق إدارة الأصول، والذي أثمرت جهوده وعمله الدؤوب تبوؤ الصناديق الاستثمارية التي تديرها كامكو إنفست مكانة ريادية. كما أعرب الوهيب عن تقديره لعملاء الشركة على ثقتهم بقدرات فريق العمل.

