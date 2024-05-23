«stc» رعت حفل خريجي جامعة الكويت

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أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن رعايتها حفل تخريج طلاب كلية الآداب بجامعة الكويت الذي أقيم للاحتفال بالطلبة المتفوقين. وتأتي هذه الرعاية كجزء من مبادرتها التعليمية upgrade وفي إطار المسؤولية المجتمعية الشاملة لشركة stc، والتي تم إطلاقها لدعم المبادرات التعليمية المحلية بهدف تمكين الطلاب في الكويت.



شهد حفل التخريج، الذي أقيم في كلية الآداب بجامعة الكويت، حضور الدكتورة إيمان توفيق الشرهان، القائمة بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والبحث والدراسات العليا، والتي تقدمت خلال كلمتها للطلاب بالتهنئة للطلبة المتفوقين على تميزهم الأكاديمي. مؤكدة أهمية تفاني الطلاب وعملهم الجاد في بناء مستقبلهم العملي، مسلطة الضوء على الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس في توجيههم وإرشادهم. كما حضر أعضاء فريق stc الحفل لدعم الطلاب على تفوقهم الأكاديمي وأدائهم المتميز طوال رحلتهم التعليمية.



يتماشى دعم stc لحفل التخرج مع التزام الشركة المستمر دعم التعليم وتمكين الشباب في الكويت. كما تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية stc الأوسع للاستثمار في تطوير قادة المستقبل والمبتكرين وتعليقاً على الرعاية، قالت دانة الجاسم، المديرة العامة لاتصالات الشركات في stc : سعداء برعاية حفل تكريم الطلاب المتفوقين في كلية الآداب بجامعة الكويت.



في stc، نؤمن بقوة التعليم وأهمية تقدير ورعاية التميز الأكاديمي. ولقد أظهر هؤلاء الطلاب تفانيًا وتصميمًا استثنائيين، ونحن فخورون بدعم إنجازاتهم. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المؤسسات التعليمية لتعزيز ثقافة التميز والابتكار في الكويت.



وأضافت الجاسم: تماشياً مع مبادرة upgrade التعليمية، نحرص دوماً على رعاية وحضور مثل هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على المتميزين في مجتمعنا. وتضاف هذه الرعاية، وغيرها، إلى مجموعة المبادرات المتنوعة التي نشارك فيها في إطار برنامجنا المتكامل للمسؤولية المجتمعية. فنحن نهدف إلى خلق تأثير دائم من خلال دعم البرامج التي تنمي المعرفة والمهارات والفرص للعقول الشابة. ونحن نؤمن أنه من خلال التعليم والمشاركة المجتمعية، يمكننا دفع النمو المستدام والابتكار في الكويت.



من جهتها، قالت د. إيمان الشرهان: أود أن أهنئ طلابنا المتفوقين في كلية الآداب على أدائهم المتميز في مختلف المجالات الأكاديمية.

ولا شك أن هذا التميز هو نتيجة بذل جهد كبير وإصرار قوي على النجاح والتفوق.



كما أنه يعكس بلا شك الدور الذي يلعبه أعضاء هيئة التدريس في النصح والتوجيه والإرشاد للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشكر فريق stc على دعم طلابنا ومشاركتنا في تكريمهم على إنجازاتهم. وإلى خريجينا الأعزاء، أود أن أقول لكم استمروا في سعيكم وشغفكم، وأتمنى لكم جميعا دوام النجاح والازدهار.

