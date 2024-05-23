«الكويتية» وقَّعت اتفاقية مع «فليكس فلايت» الألمانية

مال وأعمال

ضمن المساعي الدؤوبة لتوفير خدمات جديدة لعملائها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن توقيع اتفاقية تعاون مــع شركــة فليكس فلايت Flex Flight (W2) الألمانية، والتي تمكّن عملاء الطائر الأزرق من حجز خدمات السكك الحديدية الألمانية، التي تديرها شركة Deutsche Bahn AG.



هذا وستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإتاحة الخدمة للعملاء المسافرين بداية من تاريخ 1 يونيو 2024 على الرحلات التي تشغّل الشركة رحلاتها إليها وهي فرانكفورت وميونيخ وأمستردام، حيث تربط محطة فرانكفورت بمحطات عديدة وهي ميونخ- بريمن- مونستر- هانوفر- كولونيا- ديسلدورف- شتوتغارت- بازل باد- دريسدن- لايبزيغ- برلين- هامبورغ- نوريمبورغ، وقطار السكك الحديد الألمانية (QYG) عن طريق فرانكفورت- ميونخ أمستردام.



وبهذا الصدد، قالت الخطوط الجوية الكويتية: في إطار حرصها على تقديم خدماتها المتنوعة والاستثنائية لعملائها الاعزاء، يسر الخطوط الجوية الكويتية توقيع هذه الاتفاقية المهمة مع شركة السكك الحديدية الألمانية فليكس فلايت وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الخطوط الجوية الكويتية للتوسع في آفاق خدماتها المقدمة للعملاء الكرام وإتاحة الحلول المتميزة لهم في تسهيل إجراءات رحلتهم وتلبية لاحتياجاتهم أثناء السفر.



وأضافت الشركة: سيتمكن ركاب الخطوط الجوية الكويتية من حجز خدمات السكك الحديدية عبر رحلات مباشرة من خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني الخاص بالشركة أو قنوات الحجز المتنوعة الخاصة بوكلاء السفر.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية حرصها على تقديم أفضل الخدمات للركاب وتحسين تجربتهم للوصول إلى أفضل مستويات الجودة فيما توفره لهم.

