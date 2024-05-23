«التركية» وقَّعت مذكرة تفاهم مع «السياحة العالمية»

مال وأعمال

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية توقيع مذكرة تفاهم مع (منظمة السياحة العالمية) بشأن السياحة المستدامة. وذكر المكتب الإعلامي للشركة في بيان أن الجانبين يخططان لتعزيز تطبيقات السياحة المستدامة وتطوير الطيران، موضحا أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التركيز على توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التقدم في مجال الاتصال الجوي بالوجهات الناشئة.



ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد بولاط قوله نحن متحمسون للشروع في إقامة شراكة استراتيجية مع منظمة السياحة لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز السياحة المستدامة والاتصال العالمي.

