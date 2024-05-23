«الوطني» احتفل باختتام برنامج «Bankee» للعام الدراسي

مال وأعمال

أقام بنك الكويت الوطني الحفل الختامي لبرنامج Bankee للعام الدراسي 2023/2024، احتفاءً بما تم إنجازه خلال العام الأول من تطبيق البرنامج رسمياً في مجموعة من مدارس الكويت الحكومية والخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة وشركة كرييتف كونفيدينس.



وشهد الحفل، الذي أقيم في قاعة الراية تكريم 250 معلماً ومعلمة قاموا خلال العام الدراسي 2023/2024 بتدريب الطلاب والطالبات على استخدام برنامج Bankee في 30 مدرسة حكومية وخاصة إضافة إلى مدرسة جون الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم،



كما شمل التكريم مديري ومديرات هذه المدارس، تقديراً لمجهوداتهم واعترافاً بدورهم المحوري في تحقيق هدف البرنامج بزيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلاب وطالبات المدارس، وذلك عبر إرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم في تحديد أهدافهم المالية، ومراقبة تقدمهم وتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي بشكل ناجح. وخلال الحفل، تم استعراض العديد من قصص النجاح التي حققها برنامج Bankee في عامه الأول.



وقالت رئيسة مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني، منال المطر: شهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من الطلاب والطالبات مع محتواه المميز حتى أصبح جزءاً من حياتهم اليومية داخل الفصول، كما أحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثير منهم عبر إكسابهم الكثير من المهارات التي يحتاجونها في إدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات تدعم مستقبلهم المالي، إضافة إلى التطور الملحوظ في الثقافة المالية للطلاب والطالبات والتغييرات الإيجابية في سلوكياتهم بعد تطبيق البرنامج في مدارسهم.



وأوضحت المطر أن Bankee يعد البرنامج الأول من نوعه الذي يقدمه بنك الكويت الوطني بهدف إثراء الشمول المالي، وخاصة بين الطلبة في المدارس، لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع بشكل مستدام في المستقبل، وكذلك تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية وغرس الثقافة المالية بطريقة ممتعة وتفاعلية من خلال تطبيق نموذج اقتصاد الفصل الدراسي.



وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى غرس القيم الأساسية في مثل الأمانة والنزاهة والتطور والتنمية الشخصية وتحمل المسؤولية والتعاون وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنشئة جيل من الشباب الكويتي يدرك أهمية الاستقرار والاستقلال المالي ولديه المهارات والمعرفة المالية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.



وتعمل منصة Bankee الرقمية كبنك افتراضي، حيث يتسلم الطالب مخصصاته المالية، كالراتب والمكافآت من خلالها، كما يتم خصم الغرامات من حسابه البنكي، ويستخدم الطالب هذا الحساب لأداء التزاماته المالية، كالإيجار وفواتير الماء والكهرباء، إضافة إلى الشراء من دكان المدرسة بصورة مطابقة لمفهوم التعاملات المالية في الحياة الواقعية.



كما يتيح برنامج Bankee للطالب فرصة تولي وظائف أو مهام وظيفية، سواء داخل الفصل الدراسي أو على مستوى المدرسة، ويحصل مقابل ذلك على راتب إضافي، ‍حيث يتم تحديد هذه الوظائف وفقاً لنظام كل فصل دراسي، وتشمل أداء مهام مثل مراقبة الحضور والغياب، ومساعدة معلم الفصل، إضافة إلى وظائف على مستوى المدرسة، مثل عضوية مجلس طلاب المدرسة، وفريق الإذاعة المدرسية.



وساهم نجاح المرحلة التجريبية للبرنامج في تشجيع المدارس والطلاب والطالبات على الاستفادة منه والانضمام إليه عند إطلاقه رسمياً مطلع العام الدراسي 2023/2024، حيث تم تسجيل 30 مدرسة بعد تقدم 150 مدرسة، إضافة إلى مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة لصعوبات التعلم (مدرسة جون الكويت)، فيما استفاد من البرنامج خلال عامه الأول أكثر من 15000 طالب وطالبة بمشاركة 3000 معلم.

