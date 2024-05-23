20 مليار دولار اتفاقيات مؤتمر مستقبل الطيران في يومه الثاني

مال وأعمال

شهد اليوم الثاني من مؤتمر مستقبل الطيران 2024 في الرياض توقيع 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تزيد على 75 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار).



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتفاقيات شملت خدمات الطيران وأوامر شراء طائرات والشحن والخدمات اللوجستية والتنقل الجوي المتقدم وتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والصيانة والإصلاح والتجديد.



وأشارت الوكالة الى أن اليوم الثاني شهد توقيع الهيئة العامة للطيران المدني العديد من اتفاقيات خدمات النقل الجوي مع كيريباتي وغرينادا ومالاوي ورومانيا وبليز وإريباتي وساو تومي وبرينسيبي وليتوانيا والسلفادور وألبانيا وأوزباكستان بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها في اليوم الأول والتي شملت كلا من موزمبيق ومملكة إسواتيني وكمبيوديا وبروناي دار السلام.



واختتم المؤتمر فعالياته امس الاربعاء بمواصلة تقديم عروض تمكين الاستثمار في قطاع الطيران السعودي التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار كما تواصل جلساته مناقشة قضايا النمو والاستثمار والمطارات والربط الجوي وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة ورأس المال البشري والاستدامة.

