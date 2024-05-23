انطلاق القمة العالمية لمنظمة «إيكاو» للتسهيلات في الرياض

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انطلقت أعمال القمة العالمية لمنظمة الطيران المدني العالمية إيكاو للتسهيلات في العاصمة السعودية (الرياض) بمشاركة 30 متحدثا وأكثر من 500 من خبراء ومختصين في مجال الطيران وذلك بالتزامن مع فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024.



وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز الدعيلج في كلمة إن القمة فرصة لمشاركة تجربة هيئة الطيران المدني في السعودية لتحسين تجربة المسافرين بمطاراتها وتكثيف جهودها لتطوير بنيتها التحتية للطيران من خلال زيادة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع لتعزيز المنشآت الجوية لتتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في إطار رؤية السعودية 2030.



وأضاف الدعيلج أن الهيئة نفذت برنامجا للرصد والتفتيش يضمن امتثال المطارات السعودية الدولية للمعايير والتوصيات الواردة في الملحق 9 في عام 2023، مبينا التزام بلاده بتعزيز تسهيلات المطارات وتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والجهات العاملة في المطارات وتحسين تسهيلات النقل الجوي.



وبين أن البرنامج شمل 48 زيارة إلى 18 مطارا دوليا وورش عمل لسلطات المطارات لتوضيح آلية التدقيق المطبقة حيث أنشأت جائزة التسهيلات الجوية لأفضل مطار لتعزيز التنافسية بين المطارات وضمان أفضل تجربة سفر للركاب حيث كان أفضل مطار لعام 2023 هو مطار الملك خالد الدولي في الرياض.



ومن جهته، قال رئيس مجلس الطيران المدني الدولي (إيكاو) سلفاتوري شاكيتانو إن منظمة (الإيكاو) لديها خطة لتطوير قطاع النقل الجوي العالمي وضمان أقصى عوامل السلامة والأمان لجميع أطراف عملية الطيران الجوي في العالم.



وأضاف شاكيتانو أن الاستراتيجية تركز على التغيرات التي تحدث في الدول ذات الاقتصادات الناشئة وتحسين أطر الحوكمة كما ستواصل المنظمة تحقيق التواصل لبناء القدرات والابتكارات لتحسين الاقتصاد العالمي من خلال طيران يستفيد منه الجميع.

