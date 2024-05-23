الملا: الاستفادة من التحول الرقمي لرفع كفاءة عمليات البترول

مال وأعمال

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا سعي مصر الى تحقيق التحول الرقمي في قطاع البترول من أجل رفع كفاءة عمليات البترول والتنقيب والإنتاج والتكرير.

وقال الوزير الملا في اجتماع مع شركات طاقة اميركية ومصرية: إن بلاده نجحت في جذب شركات عالمية كبري جديدة لضخ استثمارات وزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول والاستفادة من المقومات الجغرافية لتكون مصر مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة.



وأشار الى أهمية جهود التحديث والتطوير في تعزيز القدرة علي مواجهة التحديات المتتالية اقليميا ودوليا التي لم تستثن بلاده منها معربا عن شكره لشركاء قطاع البترول من الشركات العالمية لدعمهم المستمر والتزامهم بالشراكة المثمرة وتكثيف أعمالهم خلال الفترة الحالية.

وأكد الملا أهمية تعاون قطاع البترول وشركائه من الشركات العالمية ومزودي الحلول الرقمية في هذه المرحلة في تطويع التكنولوجيات الحديثة في مجالات ذات أولوية مثل الانشطة الاستكشافية للبحث عن الغاز والبترول.



وأشار الى جذب قطاع البترول المزيد من الاستثمارات والشركات الجديدة العاملة في هذه المجالات من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج مؤكدا أهمية زيادة معدلات الانتاج بالتوازي مع خفض الانبعاثات وهو ما تحققه التكنولوجيا الحديثة.

واعتبر الملا خفض الانبعاثات أحد أهم المجالات التي عملت عليها بلاده وأثمر دمج صناعة البترول والغاز لمواجهة التغير المناخي في مؤتمرات المناخ العالمية بعد تنظيم يوم إزالة الكربون في قمة المناخ بشرم الشيخ .



وأكد أهمية التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الطاقة والبترول لتكون أكثر كفاءة وانبعاثات أقل مبينا أن اهتمام مصر بالكربون الأخضر يعد رسالة للعالم من أجل انتاج طاقة نظيفة التي تم البناء عليها في قمة المناخ الاخيرة في دولة الامارات (كوب 28) .



وشدد الملا على أهمية الاستمرار في منظومة تعاون وتكامل فاعل مع الشركاء العالميين سواء شركات البترول أو شركات الرقمنة التي شهدت بامتلاك مصر للخبرات والمهارات والقدرات والأيدي العاملة القادرة علي مواكبة تطورات الصناعة بأعلى كفاءة.



وسلم الوزير المصري على هامش الاجتماع جوائز للتميز في مجال التحول الرقمي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة انبى وشركات (شلمبرجير) و(هاليبرتون) و(هواوي) .

