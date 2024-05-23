الغيص: تضافر الجهود لخفض الانبعاثات البيئية

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بحث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيص مع وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان ورئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 مختار باباييف سبل توحيد الجهود لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.



وقال الغيص لـكونا إنه عقد مع باباييف حوارا عالي المستوى بين منظمة أوبك ورئاسة مؤتمر الأطراف كوب 29 في مقر الأمانة العامة لمنظمة أوبك في فيينا حضره ممثلون من الدول الأعضاء بالمنظمة ومن خارجها.

وذكر أن هذه الزيارة جاءت بدعوة رسمية وجهها لرئيس مؤتمر كوب 29 مؤكدا أنها حدث تاريخي لأول مرة تشهده المنظمة والمتمثل بزيارة رئيس مؤتمر الأطراف كوب لمقرها في فيينا.



وشدد الغيص على ضرورة تضافر جهود الجميع وبناء حوار شامل يهدف إلى تعزيز العمل المناخي لخفض الانبعاثات - الهدف الرئيس من اتفاقية باريس للمناخ - لضمان مستقبل مستدام للبشرية وأمن طاقة موثوق وتطوير التكنولوجيا المطلوبة وتمويل مشاريع مكافحة التغير المناخي.



وبين أن أذربيجان تعتبر إحدى دول إعلان التعاون المشترك المعروف إعلاميا بأوبك بلس وميثاق التعاون المشترك، متمنيا لها التوفيق في استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف كوب 29 المقرر عقده بنوفمبر المقبل في العاصمة باكو.

