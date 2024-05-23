النفط تراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود كأكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 82.45 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، أو 0.6%، إلى 78.16 دولارا.



وقال المركزي الأميركي: إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة. وتراجعت أسعار النفط، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

كانت العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 46 سنتاً بما يعادل 0.55% إلى 83.25 دولارا للبرميل



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا أو 0.69% إلى 79.25 دولارا للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

