مطارات أبوظبي: 6.9 ملايين مسافر في الربع الأول

مال وأعمال

أعلنت مطارات أبوظبي، عن نتائجها الاستثنائية لحركة المسافرين في الربع الأول من العام 2024. فقد ساهمت مطارات أبوظبي في إتمام إجراءات سفر أكثر من 6.9 ملايين مسافر عبر المطارات الخمسة، خلال الفترة بين يناير - مارس 2024، بما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 35.6% في حركة المسافرين مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023 الذي تم خلاله إنجاز إجراءات سفر 5.1 ملايين مسافر.



وقد شهد الربع الأول من العام 2024 نمواً ملحوظاً في حركة الطيران، مدعوماً بارتفاع الطلب العالمي على خدمات الركاب والخدمات التجارية، حيث تم تسجيل 61,737 ألف حركة طيران بزيادة بنسبة 11.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023.



وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، استقبل مطار زايد الدولي ما يزيد على 6.8 ملايين من المسافرين الذين استمتعوا بالمرافق والخدمات المتميزة في المبنى الجديد الذي تم افتتاحه أخيراً.

وقد ساهم ذلك في ترسيخ مكانة مطار زايد الدولي كوجهة سفر رائدة، وذلك بسبب الارتفاع الكبير بنسبة 26.6% في حركة الطيران ونسبة 36.0% في حركة الركاب.



والجدير بالذكر أن مطار زايد الدولي قد بادر في الربع الأول من العام 2024 إلى توسيع قاعدته من شركات الطيران عبر معاودة تسيير الخطوط الجوية التركمانية لرحلاتها وإطلاق خطوط هاينان الجوية التي تربط أبوظبي بمدينة هايكو الصينية، ليصل إجمالي عدد شركات الطيران التي تسير رحلات منتظمة إلى 29 شركة.



وفي معرض تعليقها على النمو الملحوظ في حركة الطيران، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تعكس هذه الأرقام النجاح الباهر الذي تواصل مطاراتنا تحقيقه وقدرتها المتنامية على جذب عدد أكبر من شركات الطيران والمسافرين من جميع أنحاء العالم.



وإننا نؤكد في مطارات أبوظبي مواصلة التزامنا في تعزيز مرافقنا الرائدة وخدماتنا المتميزة، للارتقاء بتجربة المسافرين وتقديم خيارات أوسع من الخدمات التي تحقق قيمة مضافة لشركائنا الحاليين من شركات الطيران وعملائنا الأوفياء وجذب شريحة جديدة من العملاء.

ولا شك في أن مطارات أبوظبي ستتمكن من خلال النمو الملحوظ الذي شهدته في الربع الأول من العام الحالي من مواصلة تحقيق التقدم والنجاح في المستقبل.



تشغيل 5 مطارات تجارية



وتقوم مطارات أبوظبي بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرة والمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي.

وتُعد مطارات أبوظبي بعد استقبالها ما يقارب 23 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2023 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من جميع أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران.



ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح مطارات أبوظبي من خلال هذا المبنى، الذي يوفر للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضلة لدى المسافرين حول العالم.

