«ديزني لاند باريس» قدمت عرضاً ترويجياً في الكويت

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إنه دائماً الوقت المناسب لزيارة ديزني لاند باريس. ولكن مع العروض الجديدة وإعادة الافتتاح الملكي الكبير، هناك أسباب خاصة إضافية للحضور لرؤيتنا في عام 2024.

لقد قدمت جمبو للسياحة والسفر بالتنسيق مع وفد ديزني لاند باريس عرضاً ترويجياً في 20 مايو 2024 في فندق فور سيزونز الكويت في برج الشايع لوكلاء السفر ووسائل الإعلام الذين يقدمون عروض ديزني لاند باريس لعام 2024.



و ديزني لاند باريس، المكان الذي يقع على بعد 35 دقيقة فقط من باريس حيث يتم إحياء حكايات ديزني ومغامرات بيكسار ومارفل سوبر هيروز وأساطير ستار ورز بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر! وعليك باستكشاف متنزهين من متنزهات ديزني، حيث تنبض الحياة بأكثر من 59 معلماً سياحياً مذهلاً ولقاء شخصيات ديزني التي لا تُنسى!



تستقبل ديزني لاند باريس أكثر من 16 مليون زيارة سنوياً (ما يجعلها الوجهة السياحية الأولى في أوروبا. اليوم، ديزني لاند باريس هو منتجع متعدد الأيام يضم متنزهين ديزني عالميين، و7 فنادق وقرى ديزني طبيعة باريس، وأكثر من 50 مطعماً - جميعها مصممة ببراعة لخلق أكثر التجارب سحراً بالقرب من باريس!



وصرحت ماري آن بينيديتي، المدير العام لشركة جمبو للسياحة والسفر قائلة: نحن نسهل الوصول إلى منتجات ديزني للمستهلكين ووكلاء السفر على حد سواء في الكويت، مع تأكيد التزامنا بالترويج لوجهات ديزني الرائعة ذات الطابع العائلي، كل ذلك من خلال تجربة سفر خالية من المتاعب.



وصرح منصور باشا، كبير مديري تطوير الأعمال الاول في جمبو للسياحة والسفر قائلا نحن نحث العائلات على التخطيط مسبقاً والحجز الآن لموسم الصيف لتجربة ديزني لاند باريس والاستمتاع بها والحجز المبكر يساعد على تجنب تفويت الفرصة بسبب الطلب الهائل.



اقضوا بعض الوقت في فندق ديزني، وأعيدوا تصورها حديثاً، وهي الآن تجربة غامرة لا مثيل لها، حيث يمكنكم أن تعيشوا حياة الملوك السحرية من خلال الاحتفال بقصص ديزني الملكية - وكتابة قصصكم الخاصة أيضاً بفضل المدخل الخاص إلى ديزني لاند بارك، فهو عنواننا الملكي النهائي في الموقع المثالي.



عرض جديد! مليون رشة من الألوان، اعتباراً من 10 فبراير، تابع الموسيقى في قلعة الجميلة النائمة وستكتشف عرضاً نهارياً جديداً مليئاً بالأغاني والقصص المحبوبة التي تؤديها مجموعة من شخصيات ديزني بيكسار. إنها روعة مليئة بالغناء والرقص والألوان!



عرض جديد! موكب ديزني الكهربائي في السماء، اعتباراً من 8 يناير، مع غروب الشمس وقبل بداية ليلتنا المذهلة، أحلام ديزني تطفو فوق قلعة الجميلة النائمة، وتنظر إلى الأعلى وتستمتع برقصة الطائرات بدون طيار التي تملأ السماء بكل ألوان السحر.



منذ 25 يناير 2024، أعادت ديزني لاند باريس فتح أبواب فندقها التاريخي بعد إعادة تصميمه بالكامل. يدعو فندق ديزني لاند الملكي المُعاد تصميمه جميع الضيوف - وخاصة الأطفال - لتجربة رحلة غامرة في قصص ديزني الملكية جنباً إلى جنب مع الضيافة التي لا مثيل لها والطعام الفاخر وترفيه ديزني الفريد.



وهو فندق رائد مُعاد تصميمه بشكل ملكي. وتشهد ديزني لاند باريس تحولاً غير مسبوق، حيث تضيف المزيد من السحر إلى أيقونات المتنزهات والألعاب الكلاسيكية بينما تكشف الحجاب عن تجارب مثيرة مثل حرم مغامرات مارفيل الذي تم افتتاحه أخيراً وقريباً فروزن لاند في استديوهات والت ديزني بارك. تمثل إعادة افتتاح فندق ديزني لاند علامة بارزة في الاستثمار والتطوير المستمر للمنتجع.

