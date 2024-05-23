«المحاسبة»: استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي

وطن النهار

ينظم في ديوان المحاسبة الأربعاء المقبل ملتقى تحت شعار التدقيق الداخلي ريادة واستدامة تلبية لدعوة معهد المراجعين الداخليين (IIA) للاحتفاء بهذه المناسبة لرفع مستوى الوعي بمهنة التدقيق الداخلي.



وقال مدقق أول بإدارة التدقيق الداخلي عبدالله الفرج إن الملتقى يهدف لتسليط الضوء على الممارسات الحديثة في مهنة التدقيق الداخلي، كما أوضح أن إدارة التدقيق الداخلي تسعى دومًا لتحسين جودة الأداء واتباع أفضل الممارسات لتطوير كوادر الديوان وتزويدهم بالمهارات اللازمة والتي تؤهلهم لأداء مهامهم وتحقيق أهداف ديوان المحاسبة.

