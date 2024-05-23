loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المحاسبة»: استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي


ينظم في ديوان المحاسبة الأربعاء المقبل ملتقى تحت شعار التدقيق الداخلي ريادة واستدامة تلبية لدعوة معهد المراجعين الداخليين (IIA) للاحتفاء بهذه المناسبة لرفع مستوى الوعي بمهنة التدقيق الداخلي.

وقال مدقق أول بإدارة التدقيق الداخلي عبدالله الفرج إن الملتقى يهدف لتسليط الضوء على الممارسات الحديثة في مهنة التدقيق الداخلي، كما أوضح أن إدارة التدقيق الداخلي تسعى دومًا لتحسين جودة الأداء واتباع أفضل الممارسات لتطوير كوادر الديوان وتزويدهم بالمهارات اللازمة والتي تؤهلهم لأداء مهامهم وتحقيق أهداف ديوان المحاسبة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© جريدة ، النهار الكويتية جميع الحقوق محفوظة