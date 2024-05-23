هنوف البدر: الكويت موطن «التنوع الثقافي»

وطن النهار

احتفلت مجموعة المرأة الدولية بمرور 35 عامًا على تأسيسها حيث ألقت أنطونيا ديميتروفا، حرم سفير جمهورية بلغاريا ورئيسة المجموعة للفترة من 2023-2024، رحبت خلالها بالرئيس الفخري للمجموعة، الشيخة هنوف البدر اإلى جانب خمسة رؤساء سابقين للمجموعة.

وأبرزت خلال الكلمة الإنجازات المهمة التي حققتها على مدى الـ 35 عامًا الماضية.



بدورها، ألقت الشيخة هنوف البدر كلمة قالت فيها: لسنوات عديدة، استقبلت الكويت أشخاصا من جميع أنحاء العالم. حيث يجمع هذا التنوع الثقافي بين الثقافات ويعزز وحدتنا الوطنية وتحتفل مجموعة المرأة الدولية بهذا من خلال جمع النساء من خلفيات مختلفة لمشاركة قصصهن.. وتضمن الاحتفال عرض فيديو تاريخيا يضم رئيسات سابقات، يمثلن هولندا ومالطا وباكستان وإيطاليا وفلسطين ومصر؛ مما يؤكد الطابع الدولي والمترابط للمجموعة من خلال جلب أصوات من جميع أنحاء العالم إلى الحدث.



بمناسبة ذكرى مرور 35 عامًا على تأسيس المجموعة، قدم الدكتور شاكر الهازم من معهد الكويت للبحث العلمي عرضًا حول الشعاب المرجانية في الكويت، تلاه حفل توزيع الجوائز.



واختتمت الأمسية بالإعلان عن مجلس الإدارة الجديد إذ قدمت ديميتروفا زوجة سفير مملكة إيسواتيني بولينا دالميني، كرئيسة جديدة، إلى جانب ثلاث نائبات رئيس هن: رنا أبو شقرا، زوجة سفير الأردن؛ لورا دوكلود، زوجة سفير المكسيك؛ وبايجالما بايانتساغان، زوجة سفير منغوليا.

