السفارة الإيرانية واصلت استقبال المعزين

وطن النهار

لليوم الثاني على التوالي استقبلت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية حشود المعزين بوفاة رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبداللهيان ورفاقهما اثر حادث سقوط الطائرة التي كانت تقلهم من اذربيحان الى ايران.



وقد توافد عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، الذين وصفوا الحادث بالمأساوي والتراجيدي، متمنين الاستقرار لايران وشعبها. وأثناء تقديمها واجب العزاء امس قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينين أنها حضرت كممثلة للاتحاد الأوروبي في الكويت لتقديم التعازي، إذ يعرب الاتحاد الأوروبي عن تعاطفه مع أسر جميع الضحايا والمواطنين الإيرانيين المتضررين.



وبدوره قال سفير الفاتيكان لدى البلاد المطران أوجين نوجنت: أتقدم بالتعازي للشعب الإيراني، ولقد صدمنا بسماع هذا الخبر المأساوي ونحن طائفة الكاثوليك حول العالم ندعو من أجل عائلات الضحايا والشعب الإيراني خلال هذه الأوقات الحزينة.

